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屁孩坐垮店家攤車　留紙條要求賠償　網友罵翻「怎麼還敢？」

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▲屁孩坐垮攤車，竟還要求店家賠償。（圖／翻社臉書爆怨公社）

▲男女坐垮攤車，竟還要求店家賠償。（圖／翻社臉書爆怨公社）

地方中心／桃園報導

桃園一名網友在臉書《爆怨公社》上PO出一段監視器影片，一對男女騎車到一家已打烊的店家前聊天，店家前擺放一台供客人合影的攤車，只見一屁股的往攤車上坐，不料攤車卻突然倒下，將女子困在其中。事後這對男女竟還留下紙條寫上「老闆你的車倒了~明天請跟我們聯絡！」文章一出引來網友一片撻伐「有監視畫面還等什麼？警察局大門為你而開，求償了」。

▲屁孩坐垮攤車，竟還要求店家賠償。（圖／翻社臉書爆怨公社）

▲男女坐垮攤車留下紙條要求店家與他們聯繫。（圖／翻社臉書爆怨公社）

網友分享的影片中可以看到，這對男女在打烊的店家門口抽菸聊天，女子抽完菸後，隨手將菸蒂往地上一丟，繼續跟男子聊天，聊到一半女子疑似鞋帶鬆了，便一屁股的跳上店家擺放在門口的攤車要求男子幫她綁鞋帶，綁到一半攤車突然倒下，男子被壓得向後跌坐，女子則一度困在攤車中間。

▲屁孩坐垮攤車，竟還要求店家賠償。（圖／翻社臉書爆怨公社）

▲店家倒塌的攤車。（圖／翻社臉書爆怨公社）

事後，男女在攤車上留下一張紙條，紙條上寫著「老闆你的車倒了~明天請跟我們連絡！差點被壓死！」並留下電話，店家老闆看到字條後，調閱監視器查看事發經過，並由網友代為PO網表示「「攤車不是讓你拿來坐的，那是供客人拍照合影用的」、「還敢要求賠償...所以現在是肇事的比較委屈嗎？」

▲屁孩坐垮攤車，竟還要求店家賠償。（圖／翻社臉書爆怨公社）

▲被男女做垮的攤車。（圖／翻社臉書爆怨公社）

文章一出，引起網友一片撻伐，紛紛回應「哪來的臉跟人家要賠償啊？」、「這是什麼世界～現在的人這麼無敵～還留字條要求賠償老闆記得找貴一點的修～讓賠償金額高一點」、「根本低能屁孩...」。

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關鍵字：屁孩,攤車,賠償

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