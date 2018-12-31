大使館將遷耶路撒冷！巴西民眾怕：惹阿拉伯國家「噴10億美元出口」

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透社，下同）

國際中心／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）30日訪問里約熱內盧，他得到即將在2019年1月1日就職巴西總統的博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的保證，巴西駐以色列大使館從首都特拉維夫遷往耶路撒冷是「早晚的問題」，只是搬遷日期尚未決定。

納坦雅胡是首位訪問巴西的以色列總理，他自28日抵達巴西，大使館議題也是這次外界關注的議題。博爾索納羅與他會面時表示，巴西駐以色列大使館搬遷至耶路撒冷的問題，並不是探討「會或不會」，而是「何時要搬遷」，「巴西會追隨美國總統川普（Donald Trump）的領導。」

「我們需要好盟友，也是好兄弟！」納坦雅胡說，博爾索納羅向他保證，巴西駐以色列大使館從首都特拉維夫遷往耶路撒冷是「早晚的問題」，同時也相當重視巴西在拉丁美洲的處境，「這是歷史性的改變。」

據了解，博爾索納羅對於搬遷大使館的態度，從原本要追隨川普的腳步，到後來又說「這個議題還沒決定」。巴西的農業、肉品業者也擔心，如果搬遷大使館，很有可能惹得阿拉伯國家不滿，進而威脅價值10億美元的出口。