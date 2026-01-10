網戀香港女舞者！他交3帳號害16人遭詐騙　可憐癡情男判無罪

▲癡情男網戀香港女子害16人遭詐騙獲判無罪。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

張姓癡情男子網戀一名自稱香港舞者的「陳曉丹」，對方聲稱要來台同居，但匯款遭扣要求他提供銀行帳戶，並聯繫專員協助處理，男子於是將名下3銀行帳戶的提款卡及密碼寄出，導致至少16名被害人被騙將超過百萬資金匯入帳戶。男子遭檢方詐欺、洗錢罪嫌起訴，但法官認定張也是受害者，判決無罪。

寄提款卡還給密碼

檢方起訴指出，張姓男子於2023年底，在彰化縣某超商，將其三個帳戶提款卡，以「賣貨便」方式寄給一名自稱「李專員」的不詳人士，並透過LINE告知密碼。隨後，詐騙集團便利用這三個帳戶，作為投資詐騙、假交友詐騙等手法的收款工具。

檢方指出，從去年12月12日至18日間，共有16名被害人誤信詐騙話術，將款項匯入張男的帳戶，單筆金額從數千元到21萬元不等，總計詐騙金額逾百萬元，款項匯入後隨即被提領一空。檢方因此認為，張男任意交付重要金融帳戶資料，具有縱容他人用於犯罪的「不確定故意」，涉犯幫助詐欺及幫助洗錢罪嫌。

癡情男辯自己也是受害者

對於檢方指控，張男極力辯白。他向法官表示，自己在網路上與「陳曉丹」交往，對方傳送生活照、噓寒問暖，甚至表達想回台灣一起生活的意願，讓他深信不疑。張男說，「陳曉丹」後來告知，已匯款20萬港幣到他帳戶作為來台生活費，但款項被扣住，需要他聯繫「專員」處理，並要求他寄出帳戶提款卡供其操作解款。為了幫助她，只好照做。

接著「陳曉丹」又聲稱匯了60萬港幣，張男甚至還因「專員」要求，自行籌了5萬元匯給對方「處理手續」。他堅稱自己從頭到尾都被蒙在鼓裡，直到帳戶被警示凍結，才驚覺受騙，自己不僅感情被騙，還因此損失金錢。

法官判決無罪理由

法官仔細檢視張男與「陳曉丹」、「李專員」的LINE對話紀錄，發現雙方確實以「老公」、「老婆」互稱，對話充滿情感互動與關心。「陳曉丹」也確實傳送了偽造的香港銀行匯款單據，並以「這是我們的秘密」等話術取信張男。整個過程未提及租借或買賣帳戶，張男後續還匯出5萬元，行為模式較符合「逐步陷入詐騙圈套」的被害人。

法官認為，檢方提出的證據僅能證明張男的帳戶「被犯罪使用」的客觀事實，但無法證明張男主觀上「預見」並「容任」自己的帳戶被用來詐騙。既然存在張男「可能同樣遭詐騙」的合理懷疑，基於「罪證有疑，利於被告」的無罪推定原則，因此判決張男無罪。