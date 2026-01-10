直播主控訴19年前小學游泳課遭猥褻　侵害4女童！變態狼師起訴

▲直播主和其他被害人勇敢控訴在小學游泳池遭性侵害，狼師被調查起訴。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台北報導

北部一名在Threads上粉絲近10萬的女直播主公開控訴，指自己小學時，曾和女同學遭體育老師在泳池猥褻。而後因其他被害人也回校指控遭該名狼師侵害，校方因而主動約訪直播主，陸續發現更多被害人。全案經檢方調查，檢察官認為該名狼師猥褻4名女童，將他依對未滿14歲女子強制猥褻罪起訴。

這名直播主控訴，在她小學4、5年級時，這名體育老師總會趁游泳課，把幾個女同學留下來，要她們練習划手、換氣，再以「調整姿勢」為由，在水面下用雙手扶著女同學的腰部，以下體對女同學的臀部、陰部隔著泳衣磨蹭、往前頂。

直播主說，那時她年僅10歲，小時候不懂這些動作的意涵，總覺得「老師應該只是在教我吧？」但就是有一種說不出來的不舒服，「要是那時，有任何一個大人，告訴我什麼是身體界線就好」。後來她和女同學來了初經，開始假裝生理期逃避上游泳課，這名狼師還對她們大發脾氣，甚至要求她到更衣室脫下內褲檢查是否有經血，並在全班面前羞辱她們。

而經直播主公開揭露狼師犯行，2023年又有其他被害人回學校舉發遭狼師性侵害，校方繼續追出其他受害者，移交檢方偵辦。據了解，該名狼師19年前在北部某國小任職，教過多個班級，直播主認為「中間這18年，他對多少學生下手，我們不敢想像欸」。

而該狼師到案後雖否認犯行，但多名被害人指證相當雷同，檢方認為狼師至少猥褻4名女童，依他對未滿14歲女子強制猥褻罪起訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。