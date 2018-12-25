　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

少個簽名銀行有疏失　需賠償老翁180萬投資保單虧損

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行。（圖／路透）

▲老翁買了180萬投資型保單卻等了5年基金虧損嚴重才申訴。此為示意圖。（圖／路透）

記者李蕙璇／台北報導

80歲老翁申訴明明要買180萬的儲蓄險卻硬被推銷買投資型保單，等到基金虧損才要求保險公司退還保費一案，經金融消費評議中心調查個人投資組合規劃服務表KYC評量幾乎都是最高分，且無簽名，而判定銀行行政疏失需補償保戶部分損失。

金融消費評議中心委員們認為，80歲保戶投保時雖年事已高，但自陳收到保單後，就發現不是自己想買的保險商品，故有向理專反應，由此可知保戶對於所買保單內容是可以了解的，不然無法依此向理專提出異議。

可是保戶向理專抱怨後卻是隔了5年才向銀行提出申訴，期間還曾辦理投資標的變更2次，要認定保戶未曾發現所買為投資型保單，實在不符合常情。

況且，保戶主張交付銀行180萬元資金，其中60萬元被理專拿去購買基金，但按保戶提出的相關帳戶資訊及銀行的入帳明細，保戶的資金是分批轉入銀行進行交易，並非所稱投保時交付180萬元予銀行，其中60萬元遭挪用購買基金。

按當時規定，金融服務業於受理民眾申購金融商品前，須完成認識客戶的KYC程序，了解客戶並推薦或銷售適合的金融產品，以客戶投資風險屬性評量表方式，針對客戶從事投資行為的風險屬性加以評估。

而銀行與保險公司拒絕退費的理由，是主張招攬前曾對保戶做「個人投資組合規劃服務」，得知保戶投資傾向為積極型，適合投資於積極成長型的基金類別，並提出保戶的「個人投資組合規劃服務表」（又稱KYC評量）證明。

但保戶教育程度為初中以下，且於接受KYC評量檢測時已80歲，是否有能力可清楚了解風險，以及何謂積極型投資商品的問卷題目設計意義？

另外保戶的投資產品適合型分數幾乎達最高分，依保戶的教育程度及年紀，委員們對此問卷結果存疑。

委員們還發現KYC評量上並無保戶的簽名，而且保戶先前並未在銀行購買投資型商品，不易了解保戶是如何完成KYC評量，確實很難認定銀行在評估客戶投資能力上，已盡到善良管理人的注意義務。

因此，金融消費評議中心委員們一致認為，保戶雖然主張理專不實招攬，挪用保費購買基金，但卻未能具體加以舉證，而且對照銀行提供的每月帳戶月結單及其購買基金的時間點、金額，均不符合他所描述的情節。

但銀行對保戶所製作的KYC評量也有未盡妥適之處，依金保法「公平合理原則」，認定銀行應酌予補償保戶的損失。

延伸閱讀

►180萬想買儲蓄險被誆　80歲老翁：理專拖延拒解約投資保單

►一張表看懂2019年新防癌險　保險局揮大刀砍理賠爭議

►一聽自負盈虧就得放生了　元旦起老人投資保單得錄音存證

►失能險保費漲3成　業務通路盛傳年底停售舊保單要買趁快

►LINE瘋傳失能險停售效應　2家人壽明年取消免體檢、保證給付

ET快訊
廈門客掏出「整包香腸」　一句話現省20萬
韓男假掰搭訕！Sandy反問1句就讓他出糗

關鍵字：KYC,簽名,銀行,疏失,180萬,投資型保單,虧損,賠償,金融消費評議中心,儲蓄險

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

失能險保費漲3成　業務通路盛傳年底停售舊保單要買趁快

2小時班機延誤理賠大躍進　產險搶送聖誕禮物討好保戶

挑失能險先搞懂7種理賠金　每天407人交通意外導致生活難自理

燒燙傷摔車截肢又失明　失能扶助險33年共理賠1235.5萬

一張表看懂2019年新防癌險　保險局揮大刀砍理賠爭議

開特例！丙式車碰車險也能理賠撞護欄　產險公司踢到鐵板

腹痛送醫才知直腸癌第2期　遭疑帶病投保拒賠罹癌險200萬

吳欣盈出手攪亂保險圈VIP等級　與3家人壽拚尊榮禮遇服務

影／乳癌、大腸直腸癌理賠件高　新防癌險2019年元旦上路

賣兩顆腎都難賠　一張表看懂第三人責任險強制險差異破車主迷思

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

「珍珍」亂入開撩「肖想你」　畢書盡超淡定：腋下好黑XD

重聽父「癌細胞擴全身」突住院　忍淚苦養家：等我們有錢好嗎？

少個簽名銀行有疏失　需賠償老翁180萬投資保單虧損

180萬想買儲蓄險被誆　80歲老人：理專拖延拒解約投資保單

一聽自負盈虧就得放生了　元旦起老人投資保單得錄音存證

小心被錄音截圖操作保單停售效應　祭出重罰業務員停止招攬

LINE瘋傳失能險停售效應　2家人壽明年取消免體檢、保證給付

「你好敢」保險界紛去電　邵之雋：我是海選當快要倒中心董事長

欠薪4年遭討！慣老闆拍桌狂嗆「拿百億買你全家」　囂張影片曝光

入境聽到宣導先自首！廈門客掏出「整包香腸」　一句話現省20萬

韓男假掰搭訕：最欣賞畫家是誰？　Sandy反問1句「讓他當場出糗」

「假神父」聽告解18年！聖誕夜遭抓包解職　教會：曾主持的儀式仍有效

大專足聯／車禍舊傷腿難彎硬拼　中興門將張博翔盼新生多學習

滴妹「史上最大尺度」！　摘下眼鏡激美「上空畫面」20萬人全看光

平潭公鐵跨海大橋完成95%　克服風強、浪高、水深、流急

「卡管案」大轉彎掀政治風暴！卓榮泰指教育部規避時程　將追究責任

少個簽名銀行有疏失　需賠償老翁180萬投資保單虧損

低調貴公子家擁千億資產　年僅27成歐冠足球俱樂部主席

移動式神主牌「紅燈」鑽斑馬線　扭一下閃公車...網罵：別害司機

保險熱門新聞

LINE瘋傳　2家失能險取消免..

失能險保費漲3成　業務通路盛傳..

少個簽名銀行有疏失　需賠償老翁..

小心被錄音截圖　操作保單停售效..

180萬想買儲蓄險被誆　80歲..

一張表看懂2019年新防癌險　..

壽險總座只敢推一次認定的失能險

一年60萬長照費　失能險3要點

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

一聽自負盈虧就得放生了　元旦起..

殘扶險／理賠認定　多須等6個月

印尼海嘯3名台灣人是南山業務員..

挑選失能扶助險　先懂7種理賠金

乳癌、大腸直腸癌理賠件高　新防..

更多熱門

相關新聞

180萬想買儲蓄險被誆　80歲老翁：理專拖延拒解約投資保單

80歲民眾花了180萬元向銀行理專購買儲蓄險，等到基金虧損時才說不知買成投資型保單也不知沒有還本，而要求保險公司退還全額保費遭到拒絕。

一聽自負盈虧就得放生了　元旦起老人投資保單得錄音存證

防盜刷！民眾向銀行更改電話號碼　銀行須同時通知原號碼

公股銀行留不住年輕人　一銀30歲以下離職率66%最高

銀行剉咧等！信用卡違約金、利息超收　金管會下令專案金檢

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

沙鹿男買便當遭槍襲　身上9彈孔慘死

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！

企鵝妹考上台大！　亮出學生證

果凍姐姐被大飛求婚成功了！

嬤占火車位看宮廷劇斜眼嗆　結局療癒

兇猛北半球！氣質英文老師私照曝光

2019新制上路懶人包

蔡康永罕見動怒！犯錯同事躲著哭

快訊／韓國瑜就職被爆各局處配合　總額超過300萬

空服員幫找回錢包　羅志祥PO感謝文反被酸

阿信：嘿嘿～見鬼啦　合唱吳宗憲！

台中槍擊案！男胸部被開6槍不治

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面