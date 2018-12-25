少個簽名銀行有疏失　需賠償老翁180萬投資保單虧損

▲老翁買了180萬投資型保單卻等了5年基金虧損嚴重才申訴。此為示意圖。（圖／路透）

記者李蕙璇／台北報導

80歲老翁申訴明明要買180萬的儲蓄險卻硬被推銷買投資型保單，等到基金虧損才要求保險公司退還保費一案，經金融消費評議中心調查個人投資組合規劃服務表KYC評量幾乎都是最高分，且無簽名，而判定銀行行政疏失需補償保戶部分損失。

金融消費評議中心委員們認為，80歲保戶投保時雖年事已高，但自陳收到保單後，就發現不是自己想買的保險商品，故有向理專反應，由此可知保戶對於所買保單內容是可以了解的，不然無法依此向理專提出異議。

可是保戶向理專抱怨後卻是隔了5年才向銀行提出申訴，期間還曾辦理投資標的變更2次，要認定保戶未曾發現所買為投資型保單，實在不符合常情。

況且，保戶主張交付銀行180萬元資金，其中60萬元被理專拿去購買基金，但按保戶提出的相關帳戶資訊及銀行的入帳明細，保戶的資金是分批轉入銀行進行交易，並非所稱投保時交付180萬元予銀行，其中60萬元遭挪用購買基金。

按當時規定，金融服務業於受理民眾申購金融商品前，須完成認識客戶的KYC程序，了解客戶並推薦或銷售適合的金融產品，以客戶投資風險屬性評量表方式，針對客戶從事投資行為的風險屬性加以評估。

而銀行與保險公司拒絕退費的理由，是主張招攬前曾對保戶做「個人投資組合規劃服務」，得知保戶投資傾向為積極型，適合投資於積極成長型的基金類別，並提出保戶的「個人投資組合規劃服務表」（又稱KYC評量）證明。

但保戶教育程度為初中以下，且於接受KYC評量檢測時已80歲，是否有能力可清楚了解風險，以及何謂積極型投資商品的問卷題目設計意義？

另外保戶的投資產品適合型分數幾乎達最高分，依保戶的教育程度及年紀，委員們對此問卷結果存疑。

委員們還發現KYC評量上並無保戶的簽名，而且保戶先前並未在銀行購買投資型商品，不易了解保戶是如何完成KYC評量，確實很難認定銀行在評估客戶投資能力上，已盡到善良管理人的注意義務。

因此，金融消費評議中心委員們一致認為，保戶雖然主張理專不實招攬，挪用保費購買基金，但卻未能具體加以舉證，而且對照銀行提供的每月帳戶月結單及其購買基金的時間點、金額，均不符合他所描述的情節。

但銀行對保戶所製作的KYC評量也有未盡妥適之處，依金保法「公平合理原則」，認定銀行應酌予補償保戶的損失。

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