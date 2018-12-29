怎麼賠？金紙店孝子撞4輛法拉利超跑　善款累計201萬…遠不足

▲ 民眾到深坑金紙店安慰鼓勵林男，並留下善款幫他減輕負擔 。（圖／記者陳以昇攝）



突發中心／新北報導

新北市林姓男子為了替單親母親分擔家計，16日凌晨3時從燒烤店下班返家後，幫忙開車送貨時，因精神不濟不慎撞上路邊4部法拉利超跑，賠償金額上看千萬；事件曝光至今，社會各界紛紛捐款至「石碇車禍案」專戶，各個管道捐款人數共有211人，累計金額為201萬1563元，距離林男必須賠償的金額還有一大段距離。

16日凌晨3時，林男（20歲）撞法拉利超跑事件，引起社會不少關注，不少民眾認為他是為了幫身體不適的母親送貨，才會撞上超跑面臨巨額賠償，紛紛前往深坑金紙店慰問母子2人，有人進到店內留下善款就離開，更有人特地從桃園跑到深坑買金紙，放千元鈔不找零，導演廖人帥更是親自到店裡鼓勵他，並留下慰問金。

▼貨車駕駛一個恍神，竟撞毀路旁4輛法拉利超跑。（圖／記者林煒傑翻攝）



此次孝子撞法拉利巨額賠償案也引起社會大眾討論，永豐金案吹哨者張晉源在臉書上呼籲訂定「超跑條款」，非刻意撞上超跑，賠償必須有上限，減少貧富差距的亂象，讓許多痾主都高喊贊成；但金管會主委顧立雄以過去曾任律師的經驗指出，現在民法第218條，就有訂定「損害非因故意或重大過失所致者，如其賠償致賠償義務人之生計有重大影響時，法院得減輕其賠償金額。」

顧立雄解釋，若損害額度影響生計，法院本來就可以酌減賠償金條款，這主要是在民法侵權，跟有沒有保險無關，即便保險賠付，仍是會代位求償，結論仍是跟民法侵權行為有關。顧立雄強調，保險只是第一層做填補，保險公司拿到民法侵權行為去代位求償，民法侵權權利就要回到民法。交通事故有公共性，因為車子價值不同，肇事比例低，就要對賠償做一定上限，「我唯一想到的只有用民法中特別法中去做規範。」

但立法委員江永昌認為，希望政府能從保險的角度，研議作法來保護一般民眾，在遭遇類似的超跑碰撞意外中，來降低一般民眾的賠償負擔。

▼ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

