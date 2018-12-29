高中生包半場慶生「驚人舉動」網友嚇傻　校長：找出來給獎勵

▲台中高中生包半場慶生，女學生「驚人舉動」感動萬人 。（圖／翻攝爆廢公社二館）

地方中心／綜合報導

28日晚間，有一名女網友在臉書《爆廢公社二館》貼出一篇文章，內容指出她與家人到豐原一間火鍋店用餐，碰巧遇到一群高中生包半場，用餐期間還大聲唱歌慶生，令她意想不到的是活動結束後，竟有一名女學生走向其他客人逐桌道歉，嚇得她驚呼「現在還有這麼有禮貌的小孩子嗎？」對此，高中校長得知後表示，學生舉動讓他深感榮耀，並決定要將學生找出來給予獎勵。

女網友表示，當晚她與家人正在用餐，吃到一半，包下半場的高中生突然大聲唱歌慶生，把在場的客人都嚇了一跳。慶生結束後，女網友繼續用餐，不料其中一名女學生竟走到每一桌前道歉「不好意思，我們剛剛太吵了。」讓她嚇得直呼「我的老天鵝啊，現在還有這麼有禮貌的小孩子嗎？太讓我驚訝了，台灣的教育原來還有救！」

▲女網友對學生舉動嚇得驚呼「台灣的教育原來還有救！」。（圖／翻攝爆廢公社二館）

文章PO出數小時就吸引超過1.2萬人按讚，並感動直呼「快哭了」、「成功的教育」，甚至建議「幫他們買單，值得嘉獎啊！」也有人表示「現在小朋友有些根本不會在意周邊的人」、「有前途」、「台灣高中稀有動物」，甚至有不少眼尖的學長姊認出衣服是豐原高商制服，大讚是好榜樣、有教養的小孩，建議可以寫信讚揚學校教育。

豐原商業高級中學校長周國生接受媒體訪問時說，學校一直要求學生注意生活品德，也重視生活教育，這次事件讓他「深感榮耀」，「一定會將學生找出來，給予適當獎勵」。