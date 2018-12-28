客運司機不認與少女啪啪　滿床找「消失的保險套」被判刑

▲邱姓客運司機與未成年少女發生性關係，判6月徒刑。示意圖與本案無關。（圖／pixabay）

地方中心／彰化報導

彰化一名邱姓客運司機因與一名15歲少女發生性關係，少女家長透過學校得知後，憤而對邱男提告。台中高分院審理時，邱男辯稱他與少女僅止於親吻、愛撫，並沒有發生關係，但因事後2人在床上尋找消失的保險套，被法官認定2人有發生性關係，因此依與未成年少女性交罪，判處邱男6個月有期徒刑，不得易科罰金。全案可上訴。

判決書指出，2017年10月28日邱男到少女學校接少女下課，原先兩人要到彰化溪湖買東西，但邱男卻將少女載到自己的租屋處。進房後，兩人坐在床上聊天，不料邱男開始脫衣脫褲，並戴上保險套將少女推上床，過程中少女因為太痛，便把邱男推開，這時兩2人發現保險套不見，擔心是留在少女體內，嚇得在床上尋找。

事後，少女學校老師主動關心她與邱男交往情形，少女一開始僅表示她與邱男只是一般交往而已，但少女好友向老師透露她們有發生性關係，老師調查後確認事情屬實，便轉而通知家長。

少女經檢查後處女膜依然完整，邱男因此強力否認與少女發生性關係，但一審法官認為，是否發生性關係與處女膜的完整無絕對關係，遂以與未成年合意性交罪，判邱男1年有期徒刑。邱男不服上訴，台中高分院認為，邱男拿出保險套使用，表示性交意圖明顯，因此認定2人有發生性關係，將邱男改判6個月有期徒刑，不得易科罰金。全案可上訴。