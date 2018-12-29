準人妻貪玩跟男網友一認識就裸聊　慘逼口交還要遮口費

▲準人妻誤信男網友，第一天就裸聊，結果聊天內容反被拿來逼迫口交。（示意圖／達志影像）

記者李忠憲／台中報導

即將步入婚姻的女子小彤（化名），誤信在網路交友軟體認識的翁姓男子，認識第一天就大聊私密話題甚至裸聊，結果被對方拿來要脅「不從就公開」，逼她幫口交得逞外，還要求給3萬遮口費。小彤氣到不給錢還直接報警。但翁男最後賠償8萬元取得小彤諒解，台中高分院依強制性交罪輕判他2年4月，全案仍可上訴。

翁姓男子2017年7月某日透過網路交友軟體認識單身女子「小彤（化名）」，２人透過軟體無所不聊，還討論私密話題甚至裸聊。翁男隔天向小彤嚇稱，如果不跟他碰面，就要將聊天內容截圖貼上她的臉書，讓親友都知道。小彤只好照做，依約前往翁男住處，結果在對方用相同方式脅迫下，被迫幫翁男口交得逞。

翁男數日後得知小彤即將結婚，同月11日再度打電話給她嚇稱「須支付3 萬元，否則將公開聊天內容截圖」。小彤12日深夜在友人陪同下前往翁男住處，跟他溝通不成，小彤堅持不付錢，隨即請翁男社區警衛幫忙報警。翁男遭依強制性交、恐嚇罪嫌送辦。

一審認為翁男犯後坦認犯行、與對方以8萬元達成和解，已積極彌補被害人所受損害且徵得其諒解，犯後態度尚佳。雖然翁男有販賣第三級毒品前科，最後依強制性交罪判他3年有期徒刑；恐嚇取財罪3月，可易科罰金。翁男認為判太重，不服上訴，還請求法官給予緩刑。

台中高分院審理後認為， 翁男一時失慮對小彤強制性交，但他並未以強暴方式傷害甲，未以陰莖插入陰道方式性交，同時也與小彤達成和解，並賠償8萬元，已取得小彤諒解。因此依強制性交最輕法定本刑有期徒刑3年仍嫌過重，依刑法第59條規定酌量減輕其刑，改判2年4月，恐嚇取財未遂維持原判，強制性交罪仍可上訴，其餘不得上訴。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！