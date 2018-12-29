全台急凍！桃園大溪10.7℃　5縣市大雨特報

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今(29)日是這波強烈大陸冷氣團最冷的時候，清晨最低溫出現在桃園大溪10.7度，氣象局同時針對北北基宜花等5縣市發佈大雨特報，預報員提醒，明(30)日起全台有雨，3000公尺以上高山預計在明天下半天就有機會降雪。

中央氣象局預報員劉沛滕指出，今天北台灣清晨下探11、12度，桃園大溪清晨甚至只有10.7度，為全台平地最低；中南部及花東地區低溫亦將降到13-16度。

▲累積雨量圖。

天氣方面，桃園以北及東半部有短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨較連續，且雨勢較為明顯，也因為北部及東半部雲量偏多，整天天氣濕冷，氣象局針對北北基宜花等5縣市發佈大雨特報。北台灣高溫僅15度、花東18、19度；至於中南部則為多雲到晴的天氣，白天高溫可以回升到22-24度，日夜溫差較大。

▲溫度分布圖。

另外，明(30)日清晨氣溫仍低，北部地區僅11度、其他地區也只有13-16度，白天起至下週二(1月1日元旦)雖然冷空氣強度稍減，但南方雲系北移，在雲量偏多的狀況下溫度回升有限，感受仍然相當濕涼，3000公尺以上高山預計在明天下半天就有機會降雪。