情牽9年終於成真！麥莉和連恩漢斯沃超低調「在客廳完婚」

美國歌手麥莉（Miley Cyrus）和「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）爆出已「祕密結婚」的消息！麥莉閨蜜在聖誕夜po出這張照片，全網都震驚了。連恩一席黑色西裝，麥莉似乎也穿著露肩婚紗；兩人合切一個白色翻糖蛋糕，似乎真的是一場婚禮！

另有一則影片，是「雷神三兄弟」連恩、克里斯、路克漢斯沃，以家鄉澳大利亞的習俗，一起「乾了」一杯酒。「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）和大哥路克漢斯沃（Luke Hemsworth）穿著一樣的襯衫，似乎是伴郎著裝。背後的牆上，還能看到粉紅色氣球寫著「Mr.」和「Mrs.」！這一切都太明顯了啦！

只不過，這場「秘婚」的地點似乎是在麥莉爸爸在美國田納西的家中「客廳」，而除了新郎新娘以及2位伴郎以外的親友們，都穿著非常隨性。粉絲們極度懷疑，麥莉會這麼「家常」又「低調」地把自己嫁出去嗎？

麥莉與連恩漢斯沃因2009年拍攝《最後一曲 The Last Song》相識。這9年間，傳言兩人分分合合不斷，戀情撲朔迷離。去年更爆出連恩漢斯沃想結婚，但麥莉卻希望繼續打拼事業，不願定下來。兩人最主要的隔閡是連恩漢斯沃一直嚮往著有小孩的生活，但偏偏自己愛上的這個女人麥莉，還沒有想生孩子的打算，這讓他非常難過。





漢斯沃一家三兄弟其實都是非常傳統、愛家的男人。關於生不生小孩、結不結婚這件事，似乎還鬧到連恩的哥哥「雷神索爾」克里斯漢斯沃不高興了！他曾被爆料私底下不斷抱怨麥莉是還沒玩夠，或是根本沒那麼愛自己的弟弟。

還記得1個月前，麥莉和連恩漢斯沃在馬里布的豪宅，被加州大火燒成了灰燼。麥莉在之後的訪談表示，當時大火來襲的危急之際，連恩拯救了家裡16隻寵物：狗、貓、兩隻豬，和一隻小馬。她說連恩當時什麼也沒想，拿著水管往寵物們的屁股猛噴，把他們趕到小貨車上。而連恩的另一隻手拿著的是麥莉的電腦，連自己的都忘了，讓她感到又好笑又感動。麥莉還說經過這次事件，又比從前更愛他了。或許，這也促成了兩人在平安夜裡閃婚吧！

文／Harper's BAZAAR 圖／IG

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