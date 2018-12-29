最猛冷氣團「後勁很足」！一夜降剩10℃北台大雨　一張圖看跨年多冷

▲最猛冷氣團發威！北台灣一夜降剩10℃下大雨。（圖／翻攝RAMMB）



記者許力方／綜合報導

入冬最強冷氣團報到！中央氣象局表示，28日至29日（周六）是這波強烈大陸冷氣團最冷時後，北台灣清晨將下探11、12度，空曠地區甚至有10度低溫出現，中南部及花東也只有13度左右；同時北北基宜花5縣市持續發布大雨特報，整天都濕冷、高溫僅15度。預估跨年連假4天全台偏濕涼有雨，3000公尺以上高山不排除降雪。

氣象局預報，28到29日是這波強烈大陸冷氣團最冷時候，北台灣清晨將下探11、12度，空曠地區甚至有10度左右低溫出現，中南部及花東也將降到13至15度，氣溫變化幅度相當大。桃園以北及東半部有短暫雨，且雨勢明顯，因此整天濕冷，高溫僅15度、花東約18度；中南部則多雲到晴，高溫可回升到22度，日夜溫差較大。

▲北台大雨特報，一張圖看跨年多冷。（圖／中央氣象局、NCDR）



氣象局28日晚間8時15分並擴大大雨特報範圍，新北、台北、基隆、宜蘭、花蓮5縣市受強烈東北風影響，到29日基隆北海岸、宜蘭地區、大台北及花蓮山區都有局部大雨發生機率。

預計30日（周日）清晨氣溫仍低，北部下探11度，其他地區依舊只有13至16度，白天起至1月1日元旦（下周二）雖然冷空氣強度稍減，但南方雲系北移，雲量偏多，溫度回升有限，感受仍然相當濕涼；尤其北部及東半部降雨持續，且雨勢更加明顯，北台灣都有局部大雨發生機率，中南部30日下半天起也陸續會有短暫雨出現。

氣象局預估，30日之後若溫度與水氣影響的時間有配合，3000公尺以上高山將不排除出現降雪。整體來說，連假期間全台皆偏濕涼。

▼主高壓不斷分裂仍維持氣壓值高檔，「後勁很足」。（圖／取自鄭明典臉書）



副局長鄭明典也引述天氣圖指出，歐亞大陸的主高壓中心不斷分裂出小高壓中心，但是本身的氣壓值持續維持高檔，表示有冷空氣持續補充，「後勁很足」！分裂高壓往南，因受地球旋轉的影響變小，所以中心最高氣壓值會下降。

而高壓東方的低壓中心緯度很高，「所以最強的冷空氣其實是偏北出海，韓國、日本都很冷，而且還會冷一段時間」，台灣還只是被冷空氣掃到邊，不過28至30日氣溫還是偏低。

天氣風險公司也整理「一張圖看跨年連假天氣」，指「跨年連假濕冷有雨、曙光難見」玉山、雪山等高山有機會降雪，合歡山最低溫約3度，降雨為主、降雪機率低，各地見到曙光的機會都偏低；至於菲律賓附近的熱帶低壓，目前結構仍鬆散，等到31日進入南海後才有機會發展圍今年第30號，或2019年第1號「帕布」颱風，且對台灣沒有直接影響。