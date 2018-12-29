　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最猛冷氣團「後勁很足」！一夜降剩10℃北台大雨　一張圖看跨年多冷

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼最猛冷氣團「後勁很足」！一夜降剩10℃北台大雨　一張圖看跨年多冷。（圖／翻攝RAMMB）

▲最猛冷氣團發威！北台灣一夜降剩10℃下大雨。（圖／翻攝RAMMB）

 記者許力方／綜合報導

入冬最強冷氣團報到！中央氣象局表示，28日至29日（周六）是這波強烈大陸冷氣團最冷時後，北台灣清晨將下探11、12度，空曠地區甚至有10度低溫出現，中南部及花東也只有13度左右；同時北北基宜花5縣市持續發布大雨特報，整天都濕冷、高溫僅15度。預估跨年連假4天全台偏濕涼有雨，3000公尺以上高山不排除降雪。

氣象局預報，28到29日是這波強烈大陸冷氣團最冷時候，北台灣清晨將下探11、12度，空曠地區甚至有10度左右低溫出現，中南部及花東也將降到13至15度，氣溫變化幅度相當大。桃園以北及東半部有短暫雨，且雨勢明顯，因此整天濕冷，高溫僅15度、花東約18度；中南部則多雲到晴，高溫可回升到22度，日夜溫差較大。

 ▲▼最猛冷氣團「後勁很足」！一夜降剩10℃北台大雨　一張圖看跨年多冷 。（圖／中央氣象局）

▲▼最猛冷氣團「後勁很足」！一夜降剩10℃北台大雨　一張圖看跨年多冷 。（圖／中央氣象局）

▲▼最猛冷氣團「後勁很足」！一夜降剩10℃北台大雨　一張圖看跨年多冷 。（圖／中央氣象局）

▲北台大雨特報，一張圖看跨年多冷。（圖／中央氣象局、NCDR）

氣象局28日晚間8時15分並擴大大雨特報範圍，新北、台北、基隆、宜蘭、花蓮5縣市受強烈東北風影響，到29日基隆北海岸、宜蘭地區、大台北及花蓮山區都有局部大雨發生機率。

預計30日（周日）清晨氣溫仍低，北部下探11度，其他地區依舊只有13至16度，白天起至1月1日元旦（下周二）雖然冷空氣強度稍減，但南方雲系北移，雲量偏多，溫度回升有限，感受仍然相當濕涼；尤其北部及東半部降雨持續，且雨勢更加明顯，北台灣都有局部大雨發生機率，中南部30日下半天起也陸續會有短暫雨出現。

氣象局預估，30日之後若溫度與水氣影響的時間有配合，3000公尺以上高山將不排除出現降雪。整體來說，連假期間全台皆偏濕涼。

▼主高壓不斷分裂仍維持氣壓值高檔，「後勁很足」。（圖／取自鄭明典臉書）

▲▼最猛冷氣團「後勁很足」！一夜降剩10℃北台大雨　一張圖看跨年多冷 。（圖／中央氣象局）

副局長鄭明典也引述天氣圖指出，歐亞大陸的主高壓中心不斷分裂出小高壓中心，但是本身的氣壓值持續維持高檔，表示有冷空氣持續補充，「後勁很足」！分裂高壓往南，因受地球旋轉的影響變小，所以中心最高氣壓值會下降。

而高壓東方的低壓中心緯度很高，「所以最強的冷空氣其實是偏北出海，韓國、日本都很冷，而且還會冷一段時間」，台灣還只是被冷空氣掃到邊，不過28至30日氣溫還是偏低。

天氣風險公司也整理「一張圖看跨年連假天氣」，指「跨年連假濕冷有雨、曙光難見」玉山、雪山等高山有機會降雪，合歡山最低溫約3度，降雨為主、降雪機率低，各地見到曙光的機會都偏低；至於菲律賓附近的熱帶低壓，目前結構仍鬆散，等到31日進入南海後才有機會發展圍今年第30號，或2019年第1號「帕布」颱風，且對台灣沒有直接影響。

ET快訊
最猛冷氣團！一夜降剩10℃北台大雨　一張圖看跨年多冷

極品熱湯灌肚，寒意全散！

關鍵字：跨年,氣象,氣象雲,中央氣象局,強烈冷氣團,低溫,大雨,大雨特報,降雪,下雪

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最猛冷氣團「後勁很足」！一夜降剩10℃北台大雨　一張圖看跨年多冷

元旦國道「0~10時免收費」　跨年4天連假交通疏運措施懶人包

隔壁睡著的妹超兇！IG「從不露溝」　PTT暴動神出汽修千金：嘉義之光

旅遊人次4年狂跌477萬！墾丁20年來最慘　商家：陸客還比台客多

「台南最大鬼屋」杏林醫院出現買家！廢25年公告整修　3老醫師點頭賣了

28歲了只會讀書！他霸氣轉職把「無聊工作變有趣」　開始斜槓人生

22K走入歷史、檢舉違規報全名！2019元旦新制上路　懶人包一次看

快訊／高層關愛惹妒　視網膜「被辭職」內幕曝光！薪水將與目前主播差不多

快訊／迎返鄉潮出包！往基隆區間「狂誤點1h↑」　網嘆：台鐵浪費我生命

男友背叛娶別人…2年後傳訊「妳好嗎？」女曝分手後轉當禮儀師真相

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

「5個大拇指形狀」看個性 B型龜毛、E型霸道顧人怨

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

楊冪登《蒙面》爆料汗寶寶身分　線索一出根本不用猜了！

看到陳坤脫口：楊坤好帥！　 他聽到怒回「2字」…網笑噴

呆萌柴「顧抓癢」玩具被媽偷　回頭驚恐狂找網笑：太可愛❤

王嘉爾擊劍教室開課！　贏了比賽開心滿場跑

浪漫12月～沒有情人陪過冬...　金髮小娃爆哭：我要男捧友QQ

最猛冷氣團「後勁很足」！一夜降剩10℃北台大雨　一張圖看跨年多冷

元旦國道「0~10時免收費」　跨年4天連假交通疏運措施懶人包

隔壁睡著的妹超兇！IG「從不露溝」　PTT暴動神出汽修千金：嘉義之光

旅遊人次4年狂跌477萬！墾丁20年來最慘　商家：陸客還比台客多

「台南最大鬼屋」杏林醫院出現買家！廢25年公告整修　3老醫師點頭賣了

28歲了只會讀書！他霸氣轉職把「無聊工作變有趣」　開始斜槓人生

22K走入歷史、檢舉違規報全名！2019元旦新制上路　懶人包一次看

快訊／高層關愛惹妒　視網膜「被辭職」內幕曝光！薪水將與目前主播差不多

快訊／迎返鄉潮出包！往基隆區間「狂誤點1h↑」　網嘆：台鐵浪費我生命

男友背叛娶別人…2年後傳訊「妳好嗎？」女曝分手後轉當禮儀師真相

辱罵救援英雄「戀童癖」　馬斯克：我的言論自由

女愛男潛意識轉變音調　為了在競爭者中顯得突出

把GG接回去 閹夫案男主角 25年後又是一條「龍」！

確保國人食品安全　彰化憲兵隊查獲不法假酒1萬3000瓶

騎士向勇士小將麥考提2年600萬美元報價　就看勇士跟不跟

12名日本公務員檢查中國漁船　被帶走「狂奔東海」12小時

大專足聯／輔大對吳鳳、淡江碰北市大　八強對戰組合全出爐

合體滅火器！陳其邁大玩「人體衝浪」　網笑噴：為什麼是正面衝啦

SBL／成力煥回新竹轟25分生涯新高　將勝利歸功蔣淯安歸隊

真人版《阿拉丁》隱藏小鮮肉！「深邃大眼+六塊肌」比動畫還帥

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

生活熱門新聞

最大鬼屋杏林醫院有買家！公告整..

找到Nokia 3315　充個..

沒筷子吃泡麵！網推這支「變形神..

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽..

2018網路用語　Skr慘輸這..

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻..

男友背叛娶別人　2年後傳訊：妳..

最猛冷氣團降剩10℃　圖看跨年..

墾丁旅遊人次狂跌477萬　20..

她神解析蔡依林MV　30處暗喻..

椅縫中見「4小肉球」！網建議拿..

自閉少年受挫記　要存錢帶母出國

後面民眾想買雞腿　他買光：壞嗎

越南捕獲天菜！老司機極樂5日遊..

更多熱門

相關新聞

看101煙火不用人擠人！最推這些地方

迎接2019年跨年倒數計時中，想看台北101煙火又不想人擠人？台北市水利處盤點4大河濱公園，包括: 彩虹、美堤、觀山和迎風，讓大家可以看煙火又不用人擠人。

連假天氣　今晚至明晨氣溫最低

韓國瑜邀跨年合體演唱　陳其邁拒絕

花蓮跨年　吳萼洋李麗芬合體對唱

MOD、OTT演唱會直播陪你邁向新年

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

快訊／劉德華開唱突喊卡！

藏鏡人要結婚了！　首曝正面照

林志玲親PO「情侶接吻剪影」！

裸體圍裙妹31連爆女歌手：劈腿出名

孫安佐公布真實身高體重！網求PK館長

江宏傑出賣福原愛「真面目」床照

最大鬼屋杏林醫院有買家！公告整修

周子瑜奪全球百大美女第2！刷新高

目睹蔡依林吃飯3守則　羅志祥嚇傻

11位爸媽出現：辛苦了！　Wanna One顫抖淚崩

劉德華台上落淚！　90度彎腰道歉

小20歲男星：喜歡姐姐　宋智孝臉紅了！

大飛「她說好」求婚影片曝光！

Irene其實是短髮　「頭髮壞光光」粉絲淚崩

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

更多

最夯影音

更多

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

「5個大拇指形狀」看個性 B型龜毛、E型霸道顧人怨

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面