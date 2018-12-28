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蔡英文走向妥協「極獨崩潰」　網友鬥塔理論：只想一步勝利推主堡

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▲▼總統蔡英文針對非洲豬瘟及時事發表迴廊談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

九合一大選後民進黨大敗，選後一系列的事件包括蔡柯會、數次迴廊談話、放行管中閔擔任台大校長等等，都被視為蔡英文展現對民意的妥協，也因此讓許多極獨著支持者崩潰。因此就有網友在PTT八卦板以「鬥塔遊戲」來比喻，政治本來就是眾多勢力妥協的結果，追求一步到位的勝利，才是造成失敗的最大原因。

有網友在回應余莓莓淚罵蔡英文的討論串回應指出，政治就是眾多勢力與目標妥協的結果，趁這個機會來談談所謂獨派、同運、勞運與左膠所遇到的問題，這幾個失敗團體有一個共同的特性，「不是一步到位的勝利我不要」，用鬥塔（dota）來說，就是殺對面一個玩家 就必須要一路推爆主堡，至於穩定經濟領先 擴大優勢，趁機吃巴龍 roshan什麼的，不在他們思考的範圍，不能一路推爆主堡 是豬隊友的錯，不是這種思考的錯。

以同運為例，同運的目標就是能合法結婚並且不要受到歧視，有了目標該怎麼做？gay板曾有dpp黨工這樣提到，「如果你們真的想讓這個議題過，本來最佳的策略，應該是加強盟友對你們的支持，盡可能讓你們的敵人不反對你們，但是你們目前主流派（掌握大部分聲音）的做法卻是造成降低盟友對你們的支持，並且，持續對你們的敵人進行挑釁，這就是為什麼蔡英文會苦口婆心的跟你們說，忍了這麼久，不要毀在最後一刻。她會跟你們說這個話，就表示在這個議題上，她也沒有絕對的把握。甚至戰到最後，很可能連專法都沒有。對你們而言，唯一的勝算只有一種情況，就是趁議題還沒完全燃燒，蔡英文明面上還壓得住陣腳的情況下，在最小碰觸對手底線的情況下，讓這個議案，先斬後奏趕快通過。這是唯一可能的勝算，即便如此，你們的對手還是很可能發動公投，把這個議案事後擋下來。

▲ 2018年同志大遊行 。（圖／記者周書羽攝）

▲ 同運原本情勢大好，卻因為得罪盟友而失敗。（圖／記者周書羽攝）

網友進一步指出，其實在大法官釋憲剛過的時候，同運算是全面勝利的狀態，基本風向也是理性支持同志，結果號稱同運重量級人物vincent出來罵蔡英文動作太慢，「社會願意接納這議題，不代表社會欠你些甚麼」，vincent背刺蔡英文後，很多淺綠就懶得管這議題進行到哪裡去，然後已有的基礎還沒穩固取得社會認同就開修民法的戰場，最後被護家盟徹底擊倒。

網友再談到勞運的部分，勞工在過去有放七天假的時候 周六是早上要出來上班上課的，要七天假，就是周六上班上課，要周休二日，就是不要想那七天，勞運目標應該在於降低工時並提升薪水，第一次勞基法修改的時候有沒有達到這目標？「就我所在的單位嘉基，在新修法規之下，終於同意全面改周休二日，並且盡量減少加班，要求門診限量以免看不完要加班，所以有沒有達到目標？有，但勞工團體有沒有給予這版本修法支援？沒有。」勞團只會出來說，「怎麼沒有七天假，這個版本爛到爆要反對，不是一步到位的勝利我不要」。勞基法修法只要給勞工玩就好？政治是妥協的過程，不是整碗端走的過程。

▲▼「反過勞！拚公投！要加薪！爭勞權」遊行。（圖／記者季相儒攝）

▲勞團因為不願妥協，反而把到手的勝利送給資方。（圖／記者季相儒攝）

dpp扛著金主不滿的壓力修這個版本，結果勞團噴得dpp滿臉豆花，資方也不滿，那就再修，不過上次偏勞團，勞團完全不給予支援，那就改偏資方吧，這次看看資方怎麼說話「勞基法修正 工商團體：企業勞工雙贏（2018/01/10）」資方在取得勝利的戰場率先為政府說話，勞團則打轉在七天假結果連到手的勝利都沒保住，最後的結果，就是資方的勝利 勞團連公投都搞不出來，給人看笑話主堡被拆了還是只能泡溫泉，勞團洗溫泉開心嗎？

網友最後談到獨派，獨派最終理想就是台灣自主建國，要怎麼做到？現時台灣就是統獨意見紛歧，要直接獨立建國，除非獨派直接殺光統派，不然就會是一個抗戰的過程，要抗戰，要有方法有手段，老話一句，拉攏可以拉攏的盟友，限縮反對派的地盤。台獨盟友是誰？美國、偏獨立的華獨，敵人是誰？偏統的華獨、統派、中國，所以台獨要爭取美國支持，盡量讓偏統的華獨不出聲，限縮統派論述與立場運用美國打擊中國。

網友說，看看蔡英文現在的做法，蔡死死的踩住中華民國，增強軍備，然後爭取美國改變態度，等待美中為了爭霸總會到來的反目，一舉擺脫中國控制，至於獨派的看法則是，「蔡英文不立刻宣布獨立我不要，噴她」，噴完了蔡英文以後怎麼推主堡？兩手一攤不知道，一起去高地送死吧。

網友回應這則貼文表示，「極端派十個有七個是喊來賺自己聲望和要錢的」、「整天拿歐洲水準反觀，又不敢像歐洲人罷工」、「一堆人以為總統不需要顧及多方聲音硬推就好，那是專制國家才可以好嗎」、「超級同意你！這才是務實派！」、「完全同意這篇，激進派都是豬隊友，生雞蛋沒拉雞屎一堆」。

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關鍵字：蔡英文,妥協,鬥塔,PTT,八卦

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