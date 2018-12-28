消防局逼真演習　模擬廠區大火雲梯車也出動

▲這次演練場景是設定工廠火勢快速竄燒，廠內多名員工逃生時受傷、受困，消防單位如何在第一間進行人命搜索、火場救助。（圖／新竹縣消防局提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

年關將至各行各業火、電用量大增，為了因應火場災害、提升消防單位及場所員工應變能力，新竹縣政府消防局28日在新豐鄉鼎新暨鼎立金屬公司，辦理「加強自衛消防編組能力及災害應變演練」，動員警、義消人員、救護志工及廠區員工共計150名，消防、救護車20輛次參與演練，藉以提升防災意識及火災應變能力，為保障縣民生命財產做好防災準備。

新竹縣消防局指出，這次演練場景是設定工廠火勢快速竄燒，廠內多名員工逃生時受傷、受困，消防單位如何在第一間進行人命搜索、火場救助，必要時還要破壞鐵捲門、架梯破窗、並出動雲梯車將高處受困人員救出，還要及時阻隔火勢，同時間將多名受傷員工快速檢傷、處置送至醫院搶救。

除消防單位外，這次演練也結合廠區員工自衛消防編組共同演練，包含廠區第一時間的滅火、通報、避難引導、安全防護、救護等，組員工必須在火警發生後與消防分隊配合緊急應變措施，並交接火場資訊，消防局也宣導「自己財產自己守護」的觀念及火災初期應變作為的重要性。

消防局表示，年關將至，各行各業緊鑼密鼓趕工，用火、用電量大增，可能發生災害，消防局已經做好準備，全面提升新竹縣火災搶救及緊急救護應變能力，提供安全保障，讓縣民安心過好年。