快訊／台南「觀光城」火警　鐵皮加蓋2F竄火　消防30車90人射水搶救

▲台南市南區觀光城12月25日晚上發生火警，台南市消防局出動4梯次近30部消防車前往搶救，消防人員破壞鐵門進入射水灌救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區觀光城12月25日晚上發生火警，3層RC鐵皮加蓋2樓有火煙竄出，台南市消防局出動4梯次近30部消防車，人員近90人前往搶救，消防人員破壞鐵門進入射水灌救，火勢約半小時控制，但延燒3間鐵皮屋，幸無人員受困，目前由消防局殘火處理中。

台南市消防局119勤務中心於25日晚上7時50分南區觀光城傳出火警，火場為3層RC鐵皮加蓋，於2樓有火煙竄出，不確定有無人員受困，馬上調派第7大隊、南門、德興、中正、永華等4個分隊10車36人前往搶救。

晚上7時57分許南門、德興車組到達，發現有濃煙冒出，馬上布水線射水搶救中，現場了解屋內無人，馬上破壞鐵捲門進入搶救，由於火勢很大，即向消防局要求第2、3、4梯次支援，中心調派特搜、和緯、安平、公園、東門、後甲等分隊，集結區設於利南街與新興路路口，總計近30車90人到場搶救，到晚上8時29分，火勢延燒3間鐵皮屋，無人員受困，目前消防人員正殘火處理中。

另，台南市善化區嘉南里茄拔於25日晚上8時發生火警，係燃燒稻草不慎引發火警，目前由消防隊派員控制撲滅中，無人傷亡。