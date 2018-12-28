人安寒士尾牙宴尚缺7成經費　號召社會大眾齊助力

記者郭世賢／基隆報導

寒士吃飽30尾牙已進入倒數30天，經費募集尚缺7成。基隆市長林右昌28日到「人安基金會基隆平安站」，化身上菜天使，搶先秀出寒士尾牙菜色並幫寒士夾菜。藉此呼籲平民助貧民，一起小額捐款，助寒士尾牙基隆場順利舉辦。

上菜了！市長林右昌帶領市府團隊及蔡適應立委秘書，化身上菜天使為寒士們送上佳餚，菜色包含佛跳牆、鰻魚油飯、鮮菇湯等；現場並發放禦寒衣物，以抵擋今明二日東北季風增強或大陸冷氣團南下所帶來的寒涼天氣。

市長林右昌說，寒士吃飽30尾牙辦理至今已29屆，經費尚缺7成，希望大家認好認滿，也立馬認助2桌；蔡適應立委也響應2桌。市長、立委齊認桌，希望此次拋磚引玉，號召社會大眾一塊做愛心。

70歲的黃大哥，具有水電木工等專才，年輕曾經營多家水電行，一趟工程結束可淨賺幾十萬，因協助友人擔保，一身積蓄完全付之一炬，從此居無定所，人生失去鬥志；經社會局轉介至基隆平安站安置輔導，現已能協助站內公務車及水電修繕。黃大哥說，很感謝人安基隆站的幫助，希望能用我自己的專長，來回報平安站。

每年農曆年前，人安．創世．華山策略聯盟於全台辦理「寒士吃飽30」愛心尾牙，已邁入第29年，將於2019年1月27日全台16處同時辦理，服務露宿街頭的流浪人、失業生活陷困者、獨居長輩及待拉單媽等弱勢家庭參與；基隆場將於聖心國小廣場辦理，共70桌，邀請700位寒士在過年前夕，吃一頓溫飽、領一份應急紅包，感受滿滿的溫暖與關懷。

愛心專線：02-2427-3323周站長。劃撥帳號：19949502（戶名：人安基金會，備註：尾牙）。