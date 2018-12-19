寒冬角落齊送暖　羅東人安與社會處夜訪寒士

▲▼因應低溫來襲，人安基金會羅東平安站與宜蘭縣政府社會處，於18日晚在宜蘭縣各地公園、涼亭、室內走道等地進行定點夜間關懷訪視寒士，並贈送禦寒用品。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

入冬首波冷氣團將至，受東北季風或大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏冷，為防止憾事發生，人安羅東平安站與宜蘭社會處於18日晚間，進行夜訪並發放每位街友睡袋及每人一袋禦寒物資，也開放平安站提供臨時夜宿空間，讓寒士在漫長冷夜中，有保暖物品及避寒處，平安度過首波冷氣團。

人安基金會羅東平安站表示，因應低溫來襲，該站與宜蘭縣政府社會處於18日晚間於宜蘭縣各地公園、涼亭、室內走道等地進行定點夜間關懷訪視，並發放每位街友一袋禦寒用品，包括保暖衣、泡麵、八寶粥及暖暖包。針對保暖措拖不足的街友提供睡袋，也邀請一位行動不便、衣著單薄的街友到平安站臨時夜宿、避寒，讓在寒冬中陰暗角落裡的寒士們有足夠的食物與避寒物品，降低這波冷氣團所帶來的威脅。

另為避免街友凍死街頭等憾事，人安基金會各地平安站將啟動防寒關懷機制：一、加強夜訪，發放睡袋、保暖衣物及暖食。二、氣溫低於15度以下，掛起並點亮「街友來防寒」燈具，開放街友臨時夜宿。

寒流來襲，對露宿街頭，僅用紙箱、報紙保暖的街友而言，生活更顯艱鉅，人安將於低溫達15度以下，點亮「街友來防寒」燈，開放臨時夜宿，供街友避寒，2018年全台平安站共提供44,739人次夜宿，避免憾事發生。

人安基金會羅東站平日提供防飢、防寒、防病、工作轉介等八大服務，盼您支持平安站租金、水電瓦斯、睡袋、熱食等常年服務經費，讓服務不間斷，幫助這群「窮苦人」，感受溫暖，重返社會，愛心專線：(03)961-7706，劃撥帳號：5002-3495(人安基金會)。