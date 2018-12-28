人安寒士尾牙宴尚差7成　餐飲同業齊助力

▲愛心總舖師蔡瑞成，與台南市烹飪商業公會李日東理事長、好帝一食品公司林志穎副總經理等人，到台南平安站攜手掌廚「冬至暖心鹹湯圓」，齊心助募款。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

人安基金會寒士吃飽30尾牙，至今辦理第29屆，受到景氣影響募款尚差7成，連續9年為台南寒士尾牙掌杓的愛心總舖師蔡瑞成，與台南市烹飪商業公會李日東理事長得知此事，12月28日上午，特與公會理監事及好帝一食品公司林志穎副總經理等人，到台南平安站攜手掌廚「冬至暖心鹹湯圓」，齊心助募款。

蔡氏餐飲承辦寒士尾牙已達第9年，得知募款狀況低迷，聯合旗下企業（東香、秉醇、Rubby）合捐寒士尾牙10桌經費；好帝一食品公司平時經常關懷寒士，近期已贈100箱牛頭牌玉米粒供平日防飢服務，也隨即允諾贊助寒士尾牙20桌經費；台南市烹飪商業公會則預先把在2019年1月5日舉辦的「2019愛相隨．諸事大吉慶團圓」年菜、伴手禮展售會活動中，義賣愛心年菜所得5萬元捐出認桌。各家企業齊出力，期許能拋磚引玉，呼籲社會大眾共襄善舉，5百紅包不嫌少，企業5千認圓桌。

每年農曆年前，人安．創世．華山策略聯盟於全台辦理「寒士吃飽30」愛心尾牙，已邁入第29年，將於2019年1月27日全台16處同時辦理，服務露宿街頭的流浪人、失業生活陷困者、獨居長輩及待拉單媽等弱勢家庭參與。台南場將於正統鹿耳門聖母廟辦理100桌，邀請1000位寒士在過年前夕，吃一頓溫飽、領一份應急紅包，感受滿滿的溫暖與關懷。愛心專線：(06)236-3811。