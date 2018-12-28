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30年老字號旅行社吹熄燈號？喜美發聲明：作業一切正常

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▲▼喜美旅行社於28日晚間發布新聞表示，董事長黃文桂明年1月31日退休後，該公司已承接至108年4月份之已收訂金團體、票務等業務，均會負責圓滿妥善處理完成。 （圖／喜美旅行社提供）

▲喜美旅行社發布聲明澄清暫停營業一說。（圖／喜美旅行社提供）

生活中心／綜合報導

《ETtoday新聞雲》記者除獨家取得內部公告，驚傳已有30多年的老字號「喜美旅行社」董事長黃文桂將在明年1月31日退休，旅行社也將於明年2月起宣佈停業。對此，喜美旅行社稍早發布聲明表示，董事長黃文桂退休後預計將由副總經理隋桂珍接手，已承接的票務也都一切正常，外界請勿擔心。

喜美旅行社在聲明中表示，「本公司黃董事長文桂先生在旅遊業界服務近44年，將於108年1月31日起宣布退休！本公司行政作業上與員工結算到108年1月31日止公司目前所承接至108年4月份之以收訂金團體、票務等業務，均會負責妥善處理完成。」喜美亦在聲明中表示，董事長黃文桂退休後，預計由副總經理隋桂珍接手，一切作業正常，外界請勿擔心。

▲▼ 30多年老字號「喜美旅行社」28日在內部公告明年2月起暫停營業（圖／網友提供）

▲喜美旅行社內部公告。

《ETtoday新聞雲》稍早取得喜美旅行社內部公告，公告指出董事長黃文桂將於明年1月31日退休，承蒙各位（員工同仁）30多年來支持愛護「華泰旅遊」，公司自108年2月1日起將暫停營業，引起喜美吹熄燈號之謠傳，對此隋桂珍澄清，今天這個內部公告出來，其實不是代表喜美要熄燈號，主要原因是老闆黃文桂要退休，所以希望會計在107年作個了結，一方面也是因為公司是股東制，所以會計要結清，並非外界謠傳的結束營業。

台灣旅行同業公會東南亞線負責人、喜美旅行社副總經理隋桂珍（圖／記者陳姿吟攝）

▲喜美旅行社副總經理隋桂珍。（圖／資料照片）

喜美旅行社主打品牌「華泰旅遊」，早期以東北亞線起家到現在拓展至短、中、長程線，足跡已遍及全球，亦多次榮獲觀光局的肯定，是超過30年老字號綜合旅行社，近年多以與同業合作方式經營，而傳出即將接手喜美的隋桂珍，除了是該公司副總經理外，亦層擔任台灣旅行同業公會東南亞線負責人。

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關鍵字：喜美旅行社,華泰旅遊

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