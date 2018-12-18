台南度小月原始店暫停營業！公告「家族經營權沒有正式交接」

▲度小月原始店本舖無預警宣告暫停營業。（圖／翻攝度小月官網）

生活中心／綜合報導

在台南頗負盛名的小吃「度小月擔仔麵」原始店，17日晚間無預警宣布暫停營業，還張貼公告表示是「家族經營權沒有正式交接程序」、以及「房東租賃問題」，迫於無奈暫時無法對外營業。消息曝光後引起外界臆測，應是家族產權之爭惹議；但原始店也強調，明年1月下旬將會擇日重新開張，確切暫停營業原因為何未多作說明。

度小月擔仔麵始於清末光緒年間，1895年時由創始人洪芋頭挑擔沿街叫賣發跡，經由第二代傳人洪再來、第三代洪振銘，到現在已是由第四代老么洪秀宏接手；洪秀宏為求家族同心，於2007年與五位兄姊合資成立「一森企業股份有限公司」，協力合作繼續擦亮老店招牌。

而此次暫停營業的店家就是由洪秀宏負責經營、位於台南市中西區中正路16號的原始店；業者無預警宣布暫停營業，公告上還寫著「因本舖家族經營權沒有正式交接程序、以及房東長年未簽訂租賃合約，並且每月坐領5萬元租金，在迫於無奈下，度小月原始電本舖暫時無法對外營業。」

消息一曝光後引起網友議論紛紛，猜測是家族爭奪經營產權之爭惹的禍；對此度小月深夜發布新聞稿，解釋原始店本舖暫停營業的起因是「家族內部協調溝通事宜」，強調明年1月下旬會再擇期重新營業，且其他分店均不受影響，仍照常營業。

▲度小月靠著一碗麵發跡，歷史相當悠久。（圖／翻攝度小月臉書粉專）