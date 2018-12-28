看板爭議白綠互槓　陳思宇嗆：民眾要看的是比能力不是比台幣

▲前觀傳局局長陳思宇掃街。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

台北市立委補選，陳思宇議員父親陳建銘臉書PO文嗆民進黨立委參選人何志偉故意把選舉看板設在自己總部旁，「我知道你很有錢啦！不必用這種方式表現」此舉卻讓何志偉相當不滿便解釋，看版是支持者自動自發掛上。陳思宇28日上午至太平市場掃街表示，自己建立新的政治文化，不插旗子、設置看板，更酸說候選人在選舉之中，「民眾要看的是比能力，不是比台幣。」

陳思宇表示，希望在選舉建立是新的政治文化，也就是不插旗子、設置看板，這才是具體降低青年參政的門檻，候選人在選舉之中，「民眾要看的是比能力，不是比台幣」，先前自己在觀光旅遊的政策，今年台北市榮獲非常多獎項，最佳城市排名，CNN獲選台北市跨年景點之一，在這場選舉當中，應該要比的是候選人的能力，而不是財力。

媒體詢問，何時與台北市長柯文哲合體，陳思宇表示，跟市長的合體陸陸續續都有再談，選舉應該是一件非常開心的事情，透過日常生活化，比如像昨天直播，走路市場的小吃，介紹自己愛吃的士林美食，選舉可以變成自己的專長，比如在行銷、觀光上面，市長的部分也極力的邀請他。

陳思宇說，邀請的部分，都有再談，「也請大家讓我賣個關子」，到時候市長一定會用最貼近民眾的距離與方式，和大家見面。