立委轟188台「網購機台」養蚊子、過時！中華郵政：明年不增設

▲立委轟中華郵政公司在全台設置188台郵購e指通已經過時。（圖／中華郵政公司提供）

記者曹悅華／台北報導

為推動多元通路，中華郵政公司自104年月4起於全台郵局設置188台「郵購e指通」服務平台，提供客戶瀏覽與選購商品服務，不過據統計，去年營業額相較105年少了2040萬元，營業額僅9729萬元，且有有74座平台營業額持續衰退，累計金額達4537萬元，立委便痛批這是過時、養蚊子的設備，對此中華郵政也承諾明（108）年不再增設。

立法委員葉宜津今（27）在立法院上質疑，「郵購e指通」為觸控式螢幕的電子型錄展示平台，提供民眾集郵、各類代售商品、臨櫃取貨付款、郵政商城、關懷農產行銷活動商品訂購、宅配、愛心送暖公益捐款等服務，可是在觀察業務量後會發現，整體營業額逐年下滑，應考慮檢討並停辦。

葉宜津進一步指出，現在網路科技發達，人手一機，早已習慣使用手機上網購物，直指中華郵政這個實體平台早已不合時宜，且據中華郵政訂定績效指標，每台每年交易金額應達36萬元，但她舉立法院中興大樓1樓都設置為例，根本沒有必要、乏人問津。

▲中華郵政承諾明年不會再增設郵購e指通。（圖／記者曹悅華攝）

中華郵政解釋，郵購e指通是將代售商品e化，除放置郵局宣導外，也是方便民眾到郵局時點選購買，目前全台共有188個郵局設置，其中偏鄉有53處，若點閱率沒達要求會加強輔導及強化服務功能，並檢討設置地點，承諾除現有展示平台外，明年不會再增設其他的。

不過，因為今（107）年郵購e指通營業額恐銳減至6300萬元，再加上明年維護成本就高達112.4萬元，立法院交委會最後通過提案，先凍結明年相關預算2成，待中華郵政1個月內提出書面報告後始得動支。