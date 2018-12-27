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雲端新時尚！吳季剛「獻第一次」給長榮：搭機可以很時髦

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▲▼長榮航空展現時尚新態度 全新機上服務2019華麗登場。（圖／記者曹悅華攝）

▲知名服裝設計師吳季剛與長榮航空攜手打造時尚頂級睡衣。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

為提供全新飛航體驗，長榮航空攜手3位國際級大師，於今（27）日舉辦全新服務升級發表會，其中，找來知名服裝設計師吳季剛打造時尚頂級睡衣，這是他首度與航空公司合作，以個人坐飛機最真實感受作為設計理念，希望傳達「搭機可以很時髦」理念，該款睡衣將於明年（108）年1月中旬起於全航線過夜航班上提供。

▲長榮航空展現時尚新態度 全新機上服務2019華麗登場 。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空邀請吳季剛、黃清標、Andrea Bonaffini等三個領域的大師來開創新局 。（圖／長榮航空提供）

長榮航空孫嘉明總經理表示，在軟硬體升級的同時一直在思考，如何讓服務再升級，如何不斷超越期待，提供給所有旅客更好的服務，在2017年推出新制服，2018年導入全新的波音787夢幻客機，很榮幸邀請吳季剛、黃清標、Andrea Bonaffini等三個領域的大師來開創新局並親自操刀，搭配全新的機上餐具、過夜包及舒眠備品等，2019年長榮航空將帶給旅客耳目一新的飛行時尚體驗。

而為了讓旅客在長途旅行時可以充分休息，長榮航空這次領先業界提供舒適柔軟的睡衣給每一位皇璽桂冠艙的旅客，推出至今深受好評。為了帶給旅客時尚自在的雲端休憩體驗，長榮航空特別力邀兩度為前美國第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬設計總統就職舞會禮服，也多次為英國梅根王妃打造專屬時裝，在國際時尚界備受矚目的設計大師吳季剛，量身打造專屬時尚睡衣。

▲長榮航空展現時尚新態度 全新機上服務2019華麗登場 。（圖／長榮航空提供）

▲ 吳季剛說明，這次設計以個人搭乘飛機最真實的感受為主張。（圖／長榮航空提供）

對此吳季剛說明，這次設計以個人搭乘飛機最真實的感受為主張，匯集旅客提出的建議，在設計上除了調整睡衣材質與厚度，讓旅客在機艙內得到最適當的呵護外，特別選擇較為溫暖且平易近人的藍色以及灰色，做為兩款睡衣的主色系，並加入亮黃、霓虹黃的美式跳色設計，讓睡衣看起來更時尚有態度。

風格上，吳季剛提到融入精品洋裝的斜高領四扣設計，除了可依照每位旅客對於機上溫度的感受，機能性地調整領口高度外，更可依照自身喜好，搭配出不同的領口摺法，提供三種尺碼的睡衣供旅客挑選，打造出時尚、舒適又兼具機能性的頂級舒眠體驗。他強調「在飛機上不需要醜醜的，可以很時髦跟時尚」，很高興這次可以和長榮合作，而這也是他第一次幫航空公司操刀設計睡衣。

▲長榮航空展現時尚新態度 全新機上服務2019華麗登場 。（圖／記者曹悅華攝）

▲ 黃檸檬主廚Andrea Bonaffini打造藝術創意甜點。（圖／記者曹悅華攝）

除了吳季剛外，亞洲廚界教父黃清標設計機上四季菜單，以台灣在地食材結合百年傳承工序，傳達「百年經典更為時尚」的理念；黃檸檬主廚Andrea Bonaffini打造藝術創意甜點，開創全方位味蕾饗宴，明年1月起，於台北出發前往巴黎、維也納及布里斯本航線的皇璽桂冠艙/桂冠艙上提供。

最後，長榮航空提到，會不斷求新求變，致力於世界各大知名品牌合作，提供超越旅客期待的貼心服務，而回顧過往，從備受好評的清粥小菜、鼎泰豐小籠包、米其林三星中村京料理、連年獲獎的機上用酒，以及旅客爭相收藏的RIMOWA、Georg Jensen過夜包等，每一項都代表長榮航空對於機上服務的細膩與用心，期盼以頂級時尚的尊榮體驗，創造繽紛多元機上服務。

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關鍵字：長榮航空,吳季剛,睡衣

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