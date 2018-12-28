正妹保險員自稱「潘金蓮」　和他同居生女狠騙108萬元

▲自稱是潘金蓮的女友消失後，男子只好抱著嬰兒去警局報案。（圖／翻攝自大陸《南國早報》）

大陸中心／綜合報導

中國大陸廣西南寧市一名33歲男子去年邂逅了一名叫「潘金蓮」的女子，2人開始同居沒多久，對方便表示自己懷孕了，從此便常開口向他要錢，沒想到被拐騙高達24萬人民幣（約台幣108萬元）後，才發現對方其實是人妻，自己慘遭騙婚。

受騙的盧姓男子在南寧市武鳴區經營農場，去年6月在一間飯店裡結識30歲的女保險業務員，對方的名片上寫著名字叫「潘金蓮」，他買了2份20年期的保險後，與對方開始交往並同居，結果3個月後就被告知有喜。

盧男表示，潘女時常以各種理由向他借錢，一旦若是有異議，對方就會威脅墮胎，還曾拿水果刀抵在肚子前鬧自殺，他只好乖乖借錢，一共借給對方14.5萬人民幣（約台幣65萬元），再加上零零總總花在對方身上的錢，一共24萬人民幣，後來更意外發現，「潘金蓮」是假名，而且其實已婚。

盧男今年6月發現真相後去質問潘女，對方哭哭啼啼的坦承自己有一個4歲兒子，可是有打算和丈夫離婚，結果7月時他突然被對方丈夫覃男提告，說他非法拘留潘女，還被逼寫下8萬人民幣借據。潘女8月27日生下一女後，還多次找盧男要錢，但10月18日以後留下女兒給他，人便再也沒有消息。

盧男曾試著去找潘女家人，被他們也不願意收留女嬰，本月24日只好抱著嬰兒去派出所報案。警方目前正在調查，潘女是否的確有涉嫌騙婚。