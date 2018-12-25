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中壽搶才硬是多遠雄6個月　祭出15個月新人財補38萬+iPad

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▲▼拒絕吃土！新鮮人甩低薪及學貸　挑戰第一桶金當人生勝利組。（圖／翻攝自Pixabay）

▲壽險界絞盡新汁推出培訓人才計畫。（圖／翻攝自Pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

壽險界增員搶人才再開一槍，祭出15個月新人財務補助計畫的精英專案，最高可領取38萬元及一台iPad。

遠雄人壽今年5月大規持續推動「五年獵才計畫」，維持業務人力成長率第一名的目標，在「新人新雄鷹專案」一項引進職場新鮮人、轉職或二度就業民眾，提供9個月的獎金穩定創業初期收入的不穩定。

而在「菁英轉戰雄大專案」則是提供24個月的財務補助津貼，給予轉換跑道的同業主管高額組織發展獎金，幫助有企圖心及更多想要在遠雄人壽成功發展人士。

▼遠雄人壽。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼遠雄人壽。（圖／記者李蕙璇攝）

中國人壽24日則宣布邀請年輕世代人才精英專案，可透過專屬大數據選才模型，分析自己適合的業務開展模式，更祭出長達15個月的新人財務補助計畫，符合條件且達標者，最高可領取38萬元及一台iPad，助精英人才在中壽開展自己的事業版圖。中壽的新人15個月財務補助比遠雄新人9個月財務補助多了半年。

中國人壽表示，精英專案鎖定20-55歲，對金融業或業務工作有興趣的精英族群，專案期間一年內只要取得外幣收付非投資型保險商品及投資型保險商品二張證照，可獲得2萬元津貼及一台iPad。

▼中國人壽。（圖／本報資料照）

▲▼中國人壽。（圖／本報資料照）

前9個月達成相關條件，每個月皆可獲得2萬元的月培訓津貼，第9至15個月符合條件者可每月領取1萬元的直轄達標獎金，此外還有機會領取超額獎金及財務補助獎金，完整專案期間的財務補助最高可達38萬元。

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►壽險業務員首次銳減4千　考核＋通路競爭存率近6成

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關鍵字：壽險,15個月,財務補助,38萬,iPad,中國,遠雄,人壽,保險,業務,新人,增員

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