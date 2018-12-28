陸非洲豬瘟蔓延　當局開放「有條件點對點調運生豬」解豬肉荒

▲中國大陸的非洲豬瘟從國外傳入，病毒屬基因Ⅱ型，與喬治亞、俄羅斯、波蘭公布的毒株全基因組序列同源性為99.95%左右。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情在大陸蔓延，截至28日為止，已有23省市自治區淪陷。官方11月時曾召開疫情發布會稱，疫情的主要傳播途徑其中一項就是「生豬及其產品跨區域調運」，因而對生豬運輸車輛監管提出新要求。不過大陸農業農村部27日傍晚發出通知表示，滿足一定條件下，可在省內點對點運調生豬，提高穩定生豬生產和肉品供應保障能力。

農業農村部27日發佈《關於規範生豬及生豬產品調運活動的通知》，雖然強調發生非洲豬瘟的疫區暫停生豬及生豬產品調出，但符合當局列出的條件的養殖場，則可用點對點的方式，將生豬運到省內的屠宰企業。

▲大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

當局開出的特定條件包括，養豬企業過去3年內未發生重大動物疫情、按規定展開非洲豬瘟實驗室檢測，檢測結果為非洲豬瘟病毒核酸陰性及屠宰場過去3年內無不良記錄等。

關於疫區豬隻的調運，通知則說，疫區所在縣內的生豬養殖企業「符合特定條件」者，可在本省範圍內與屠宰企業實施出欄肥豬「點對點」調運，但必須在出欄前15天向當地動物衛生監督機構申報檢疫。

▲非洲豬瘟疫情在大陸延燒。（圖／路透社）

至於豬隻屠宰企業，則必須符合以下要求，分別為《生豬定點屠宰許可證》、擬調入生豬的屠宰廠（場）2017年實際屠宰生豬15萬頭以上、相關部門3年內無產品質量方面的不良記錄、過去3年內安全監督檢測中未檢出禁用藥物或違禁添加物，以及能夠按照生豬來源場戶分批屠宰生豬。

通知也提到，有關規定調運的種豬、商品仔豬以及實施 「點對點」調運的出欄肥豬，其運輸車輛應符合農業農村部第79號公告規定，並配備車輛定位跟踪系統，相關信息記錄保存半年以上；此外，生豬運輸車輛按照指定路線行駛，不得隨意變更路線，運輸途中不得無故停留，亦不得裝（卸）載或拋棄病、死、殘豬。承運人應在裝載前、卸載後對車輛進行徹底清洗消毒。

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