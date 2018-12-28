越南旅客脫逃只是「掉芝麻」？賴清德打臉張景森：問題非常嚴重

記者賴于榛／台北報導

針對越南旅客152人逃逸一事，主責新南向觀光政策的政委張景森27日在臉書以「吃燒餅哪有不掉芝麻的？」為題做解釋。對此，行政院長賴清德28日在年終記者會上指出，觀宏專案執行4年多，越南客共失聯500多位，這次一口氣失蹤152人，問題非常嚴重。

旅遊團跑到只剩下領隊，移民署專案小組會同警方全力追查，截至27日為止，陸續在新竹、嘉義及彰化地區查獲5名（2男、3女）脫團越南籍旅客，另有3女自行到案，都帶回偵訊留置中。

張景森27日則在臉書以「吃燒餅哪有不掉芝麻的？」為題，反擊近日各界對觀宏專案的批評，他說陸客開放初期，逾期滯留人數曾高達千分之6，但這幾年來以觀宏專案入境的東南亞觀光客共有22萬6千人，違規人數只有414人，每千人違規人數1.8人，比吃燒餅掉的芝麻還少。





強力捍衛專案，張景森質疑國民黨立委和媒體拚命攻擊新南向政策，好像觀宏專案為台灣帶來滿街的逃犯和妓女，台灣好像只能依靠陸客！但他認為開發新南向國家市場是擺脫依賴陸客的重要政策，雖然簽證放寬技術上固然需要檢討，可政策方向上，絕不會因噎廢食，更不會退縮。

對於張景森說法，賴清德28日在年終記者會上回應，他說，觀宏專案執行4年多，越南客共失聯500多位，這次一口氣失蹤152人，問題非常嚴重，且內政部長徐國勇本週四院會也對此案提出報告，當時他做出2點裁示，首先，迅速找回失聯越南客，其次，內政部要深入檢討觀宏專案，避免類似情況再次發生。

▲賴清德主持107年行政院年終記者會。（圖／記者屠惠剛攝）