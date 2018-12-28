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川習會後中美休兵90天　美副代表1月將率團赴北京貿易談判

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▲▼ 圖為加州長灘港停泊的貨櫃輪。（圖／路透）

▲中美貿易戰暫休兵，雙方將進行新回合談判。圖為加州長灘港停泊的貨櫃輪。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

彭博引述2名消息人士透露，美方將在1月7日前後派代表團赴北京，與陸方官員進行貿易談判。大陸商務部昨（27）日召開例行記者會，不過發言人高峰並沒有透露相關細節，僅表示明年1月將有密集的電話磋商，同時雙方已做了面對面磋商的具體安排，「中美雙方經貿團隊正在保持溝通，按照計劃推進中」。

據彭博資訊報道，這次的貿易談判，美方代表團將由美國副貿易代表葛瑞許（Jeffrey Gerrish）率團前往北京協商，成員包括財政部國際事務次長馬爾帕斯（David Malpass）。

▲▼中美關係。（圖／路透社）

▲中美貿易戰今年打得激烈。（圖／路透社）

大陸商務部發言人高峰27日證實，新一輪美中貿易磋商，將於明年1月舉行，除了繼續保持密集的電話磋商外，中美雙方確實已做了面對面進行貿易磋商的具體安排。不過對於相關細節安排，高峰沒有透露相關細節。

高峰表示，即便現在美方處於聖誕假期，雙方工作團隊也始終保持了密切溝通。他也提到，按照中央經濟工作會議的部署，中國大陸將進一步放寬外資市場准入，加快電信、教育、醫療等領域的准入。

▲大陸商務部發言人高峰。（圖／CFP）

▲大陸商務部發言人高峰。（圖／CFP）

中美貿易戰在今年3月爆發以來，衝突不斷升級。不過美國總統川普與大陸國家主席習近平於當地時間12月1日晚間，在阿根廷首都舉行20國集團峰會期間，帶著各自團隊進行貿易談判，雙方達成共識停止加徵新的關稅；中美雙方也已達共識，決定貿易戰暫時休兵90天。

隨著貿易戰暫時休兵，大陸副總理劉鶴與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）及美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在11日上午通電話，雙方就落實兩國元首會晤共識、推進下一步經貿磋商工作的時間表和路線圖交換了意見。至於明年1月雙方的談判，是否會舒緩當前緊張的美中關係，備受外界關注。

★圖片為版權照片，由路透社、視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：中美貿易戰,商務部,貿易磋商,談判,高峰,副貿易代表,葛瑞許,馬爾帕斯

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