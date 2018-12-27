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獨與美國「有外交問題」　環時：中國塑造周邊能力已強於美國破壞

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▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲中美關係。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

川普政府主張「美國優先」，成功凝聚既有選民基礎，同時善於安撫支持自由貿易的共和黨白領支持者，現階段看不出對北京有立場軟化的可能。《環球時報》發表社評指稱，中國目前只與美國外交「出了突出問題」，只要其他方向的外交都做得好，尤其是周邊外交保持穩健，也將擁有開展對美外交的更多主動性。

《環球時報》表示，中國外交可以理出幾大線索，即大國外交、周邊外交、與發展中國家的外交、多邊外交等，現在除了大國外交中的美國外交「其他各個方向都在飄紅」，只要做好其他方向「美國就奈何中國不得」。

社評還稱，2018年周邊國家的對華關係沒有出現一場危機級別的衝突或摩擦，就中國周邊關係的全景來說「現在堪稱處在最好的時期之一」；中國對兩韓、印度、日本幾組雙邊關係齊頭改善，加速南海行為準則的談判，可謂重塑了周邊環境；中俄全面戰略協作夥伴關係也同步繼續發展，中亞五國對華友好關係非常穩定。

▼美國總統川普強調，「美國優先」並非獨善其身，而是在公平互惠的條件下進行自由貿易。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

社評強調，周邊外交對所有國家來說都至關重要，但妥善處理並非易事，鄰國關係冷淡甚至敵對的比比皆是，這種情況對外交資源的消耗常常是無底洞；由於中國是擁有鄰國最多的國家，周邊地區的人口還很稠密，再者西方列強的殖民侵略史留下一些問題和矛盾（例如劃界不清楚），以及某些國家與中國交往的歷史記憶存有疑慮，這些都讓中方在處理周邊關係的難度大增。

社評指出，外交關係的改善在中國周邊實現全覆蓋，中方在這當中的貢獻最大，這樣的結果顯示「中國塑造周邊的能力在增加」；中國的經濟發展對周邊形成越來越強魅力，幾乎成為所有東協國家、東北亞國家第一大交易夥伴，此外中俄、中印貿易也都加速發展，中國在周邊的投資「也是美國越來越沒法比的」。

▼華為首席財務長孟晚舟被逮，引發中美加三國外交關係震盪。（圖／CFP）

▲孟晚舟被逮引發中美加三國外交關係震盪。（圖／CFP）

社評提到，華盛頓這兩年強調「美國優先」，使得中國周邊國家感受到來自美方更大的不確定性，增加這些國家改善對中關係的積極性；從戰略上說，周邊實力水平與中國差距越拉越大，使得周邊國家搞好對中關係的動力更大，主動挑戰中國核心利益一般不會成為這些國家的選項。

不過社評直言，中國與周邊國家關係仍會長期存在兩項困擾，一是領土糾紛二是美國的干預，在很多時候「前者成為後者的支點和抓手」，例如美國從倡導「亞太再平衡」開始，主要就是從周邊國家與中國的領土糾紛切入。

《環球時報》總結表示，只要中國認真踐行親誠惠容理念，塑造周邊的能力就遠強於美國在周邊搞破壞的能力，這一點在中國周邊形勢這兩年的變化中得到證明。

▼中美貿易戰何時終止，全球高度關注。（圖／CFP）

▲▼貨輪在加州奧克蘭港卸貨,貿易戰,關稅,海運。（圖／達志影像／美聯社）

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