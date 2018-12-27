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普丁擬明年4月訪華　出席「一帶一路」論壇

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▲▼習近平與普丁。（示意圖／達志影像）

▲普丁與習近平。（圖／達志影像）

大陸中心／綜合報導

俄羅斯駐華大使傑尼索夫（Andrei Denisov）接受俄媒採訪指稱，總統普丁計劃明年4月訪問中國，並且出席在中國舉辦的第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。他還表示，中國國家主席習近平將於明年6月赴俄羅斯進行國事訪問，還將出席聖彼得堡國際經濟論壇。

傑尼索夫說，普丁訪華參加「一帶一路」國際合作高峰論壇是2019上半年的主要事件；根據中方合作夥伴的初步估計，將有大約40名國家元首和政府高層出席，屆時會有一場大規模的論壇以及各種會議。

▼一帶一路地圖。（圖／翻攝自新華網）

▲一帶一路地圖。（圖／翻攝自新華網）

傑尼索夫指出，普丁訪華的細節正在協調當中，「我們都希望他不僅訪問北京，但這取決於總統和中國合作夥伴的工作時間表。」他還透露，在俄羅斯舉行的俄中領導人定期會晤「可能提前舉行」，會晤以往都是11月或12月初登場，鑒於俄國在這兩個月份變得非常寒冷，2019年的會晤可能因此提前。

傑尼索夫也提到，俄羅斯希望中美能解決貿易摩擦，因為俄國向中國出口大量能源，如果中方經濟增長放緩，立刻就會影響其能對能源資源的需求。他還強調，美國制裁俄羅斯已對中俄的合作造成困難，但不會影響俄中合作的速度和規模。

▼中俄邊界標誌。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼中俄邊界標誌。（圖／翻攝自維基百科）

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關鍵字：普丁,俄羅斯,訪華,習近平,一帶一路國際合作高峰論壇,聖彼得堡國際經濟論壇,中美貿易戰,貿易衝突,貿易摩擦

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