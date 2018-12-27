　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

美貿易代表團1月訪北京　貿易戰90天停戰協議以來第一次

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼G20川習會。（圖／路透社）

▲今年12月在阿根廷舉行的川習會。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

美國政府傳將於1月7日當周派貿易代表團訪問北京，與中國官員進行貿易談判。知情人士指出，此次美國貿易代表團由美國副貿易代表傑瑞許（Jeffrey Gerrish）帶領，參與行程的還有負責國際事務的財政部副部長大衛馬爾帕斯（David Malpass）。消息傳出後，美股出現大幅漲勢，標普500指數收盤時上漲近5%。

《彭博社（Bloomberg）》報導，對於這次2位知情人士透露的消息，美國貿易代表署（USTR）與財政部都還沒有提出回應。如果1月真的成行，將會是兩國自川普與習近平於12月在阿根廷達成90天停戰協議以來，第一次面對面進行會談。這場會談也是世界兩大經濟體在進行貿易戰降溫的信號。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）上週稱，兩國團隊已經有過電話討論。

▼美國總統川普與財政部長梅努欽（Steve Mnuchin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普與財政部長梅努欽（Steve Mnuchin）。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，北京已在這周宣布第三輪的關稅削減，將在1月開始降低700多項進口貨品關稅。川普也已同意在貿易談判期間，暫停對中國年度進口2000億美元（約6.1兆新台幣）商品提高25%的關稅。

▲▼美國貿易代表賴海哲強調華為案與貿易談判並無關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國貿易代表賴海哲。（圖／達志影像／美聯社）

結束與習近平在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的會晤後，川普曾說美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）將負責與中國的談判事宜，但賴海哲並沒有在這次的代表團中。

ET快訊
連夜北上要經費蓋捷運　韓國瑜：答應給的錢一塊不能少
遭喊提告急刪尿尿文！原PO「98字致歉」網譙爆男童媽

關鍵字：美國,中國,貿易代表團,阿根廷,貿易戰,停戰協議,90天,北美要聞,談判,賴海哲,trump,JeffreyGerrish,RobertLighthizer

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗跟「塔利班」反抗軍談判 阿富汗政府默許

河水湧入外加大雨　印15名礦工困100公尺地底超過2周　生存機會渺茫

美貿易代表團1月訪北京　貿易戰90天停戰協議以來第一次

6年逾450名英國警花遭男同事性騷擾　僅1/3色男被懲處

正妹空服員女兒要上班　白髮父機上陪過聖誕...網瘋：岳父我來！

不滿意聖誕節禮物　9歲男童報警抓聖誕老公公

慰勞伊拉克駐軍　川普：美國不是傻瓜！也不再當世界警察

火辣看護兼賣「原味內褲」年賺2百萬　只為救救流浪貓！

凱特梅根「有說有笑」都假的？　肢體語言專家：演太用力了

美政府持續關門！80萬聯邦員工擔憂房租　他養遲緩兒精神耗竭

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

蔡依林x理科太太超深入對話！　回首心路歷程：我很想哭

寂寞沒人理的地方阿北... 柯P飆唱三曲台下忙敬酒

北部人評價3樣中南部早餐　鹹豆漿直接淘汰：像嘔吐物

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如正視傷口：傷痛無法消失

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

伊朗跟「塔利班」反抗軍談判 阿富汗政府默許

河水湧入外加大雨　印15名礦工困100公尺地底超過2周　生存機會渺茫

美貿易代表團1月訪北京　貿易戰90天停戰協議以來第一次

6年逾450名英國警花遭男同事性騷擾　僅1/3色男被懲處

正妹空服員女兒要上班　白髮父機上陪過聖誕...網瘋：岳父我來！

不滿意聖誕節禮物　9歲男童報警抓聖誕老公公

慰勞伊拉克駐軍　川普：美國不是傻瓜！也不再當世界警察

火辣看護兼賣「原味內褲」年賺2百萬　只為救救流浪貓！

凱特梅根「有說有笑」都假的？　肢體語言專家：演太用力了

美政府持續關門！80萬聯邦員工擔憂房租　他養遲緩兒精神耗竭

學生淪為學工…新南向專案生變調　教育部擬設專線通報

獨／《監獄風雲》屏東版　疑「假撞車真教訓」戒護科長遭毆骨折

少女毒趴遭性侵4次　渣男說「給5000元」又食言遭判刑

受賄2.4億判12年　中化集團前總經理蔡希有「服從判決」

超經典「日本刀重機」！Suzuki KATANA老車魅力騎過就知道

醉漢拒付340車資！吼鬧上警局　他惱羞嗆「X你娘」脫褲尿尿

22歲女悔跳江！羽絨服厚到沉不了「漂30分」救命　網歪：啥牌？

「不好好做就殺了你」　韓國瑜驚爆就職前一天接恐嚇電話

學姐黃瀞瑩被「熊抱」　網友崩潰喊：放開那個女孩！

影／蘇貞昌接閣揆？　游盈隆：一劑猛藥！短期可振奮民進黨

揪團9女16男最狂性愛趴　主辦人親送「女友大戰6男」3人起訴

國際熱門新聞

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭..

毒販槍手埋伏森林　55秒槍殺4..

殺夫伴屍20年　家暴讓她變怪物

花豹拖走3遂童　找到只剩無頭屍

俄先鋒飛彈試射　命中6000K..

美股道瓊大漲1086點直飆5%

女童拔牙　麻醉退了竟吐「拳頭大..

人妻返家抓小三　床上驚見15歲..

日本今早再處決2名死刑犯

凱特王妃表妹聖誕PO艷照回饋粉..

152越客來台「消失」事件登上..

川普突訪伊拉克　親自感謝派駐美..

65歲印度婦成最老母親　孩子爸..

她13歲被綁架...救出時已4..

更多熱門

相關新聞

空服員女兒要上班　狂父機上陪過聖誕

美國1位父親哈爾（Hal Vaughan）因為思念正妹空服員女兒沃恩（Pierce Vaughan），決定搭乘達美航空從佛羅里達（Florida）底特津，以及底特津飛往麻薩諸塞州（Massachusetts）的班機，在機上陪伴女兒歡度聖誕節。哈爾旁邊的男乘客里奇（Mike Levy）也在得知這段溫馨的小故事後，感動地與哈爾合照，並分享到臉書上祝他們聖誕快樂！

加拿大人走私毒品　將在大連二審

美政府關門　80萬員工擔憂房租

辱華歌手Lil Pump：抱歉PO那種文

全球首位！美冒險家獨自橫跨南極

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小玉發禮物時間一到「0人到場」

網友狂酸！《比悲傷》編劇解密15個「BUG」

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭暗殺、川普會失聰

史上最負能量路跑！加油標語嘴爆跑者

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　真相笑瘋全網

美國偶遇迪麗熱巴！網傻眼：身材跟圖差太多

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

隋棠產後6天跑趴超狂！

老公堅持看廟會遶境！她停車見亮點暴怒

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點秒遭打槍

夫劈4女退選　正宮求償450萬只准65萬

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

毒販槍手埋伏森林　55秒槍殺4警

金老佛爺生完2胎「鼻子惡化越來越朝天」！

更多

最夯影音

更多

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面