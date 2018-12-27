美貿易代表團1月訪北京　貿易戰90天停戰協議以來第一次

▲今年12月在阿根廷舉行的川習會。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

美國政府傳將於1月7日當周派貿易代表團訪問北京，與中國官員進行貿易談判。知情人士指出，此次美國貿易代表團由美國副貿易代表傑瑞許（Jeffrey Gerrish）帶領，參與行程的還有負責國際事務的財政部副部長大衛馬爾帕斯（David Malpass）。消息傳出後，美股出現大幅漲勢，標普500指數收盤時上漲近5%。

《彭博社（Bloomberg）》報導，對於這次2位知情人士透露的消息，美國貿易代表署（USTR）與財政部都還沒有提出回應。如果1月真的成行，將會是兩國自川普與習近平於12月在阿根廷達成90天停戰協議以來，第一次面對面進行會談。這場會談也是世界兩大經濟體在進行貿易戰降溫的信號。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）上週稱，兩國團隊已經有過電話討論。

▼美國總統川普與財政部長梅努欽（Steve Mnuchin）。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，北京已在這周宣布第三輪的關稅削減，將在1月開始降低700多項進口貨品關稅。川普也已同意在貿易談判期間，暫停對中國年度進口2000億美元（約6.1兆新台幣）商品提高25%的關稅。

▲美國貿易代表賴海哲。（圖／達志影像／美聯社）

結束與習近平在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的會晤後，川普曾說美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）將負責與中國的談判事宜，但賴海哲並沒有在這次的代表團中。