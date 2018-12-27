「假撞車真教訓」屏東監獄戒護科長　知情人士：過去也曾發生

▲屏監戒護科長行車糾紛遭毆打，疑似另有隱情 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／屏東報導

屏東監獄陳姓戒護科長27日上午開車上班時，行經監獄門口與另一輛汽車發生擦撞，科長下車查看後，與楊姓駕駛及車上另外4名男子發生口角，隨即遭到圍毆，事後造成科長骨折送醫。知情人士說，過去也曾發生。

這一起圍毆案件發生在屏東監獄大門外，27日的上午6點半左右，陳姓戒護科長開車行經監獄門口，與另外一部車輛發生行車糾紛，車上有楊姓駕駛與4名男子，一下車看到科長，就立刻持球棒衝上前去一陣狂毆，警方獲報後趕至現場，將毆打人的5名男子帶回派出所，而科長則因受傷嚴重，被送往醫院救治。

▲兇嫌持球棒毆打，造成屏東監獄戒護科長受傷嚴重送醫 。（圖／地方中心翻攝）

面對警方訊問，楊姓駕駛供稱，當時因為超車不慎擦撞到科長的車輛，他表示並不知道對方的身分，是因為對方下車後口氣不好，一言不合才爆發衝突。



根據知情人士爆料，陳姓科長平時在監獄裡管教態度嚴謹，經常造成受刑人不滿，過去也曾傳出被毆打的消息，這次的事件是否是假藉行車糾紛真教訓，也很令人懷疑。

▲警方獲報趕至現場，將打人的5名男子帶回警局。（圖／地方中心翻攝）

警方表示，動手毆打的5名男子口徑一致，都說是陳姓科長口氣不好才一時衝動打人，不過是否另有隱情，因為陳姓科長傷勢嚴重，仍在醫院開刀治療當中，詳細情況還需要釐清，本案目前已報請檢察官指揮偵辦。