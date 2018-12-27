▲ 新北市第4季「環保樹葬」，對毛小孩思念送牠最後一程。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處26日在中和動物之家舉辦寵物樹葬活動，有 11位毛爸媽一起參與樹葬活動，陪毛寶貝們走完最後一程，以環保樹葬植存方式讓骨灰回歸自然，並由這次的活動提倡寵物登記、飼主善盡終養寵物的責任，將寵物樹葬結合雲端科技，藉由網路樹葬平台QRcode連結，讓毛爸媽們隨時隨地都夠思念心愛毛寶貝。

為提倡寵物晶片登記及強化寵物飼主終養觀念，協助市民完成寵物生命最後一程；動保處於12月26日在中和烘爐地旁毛寶貝生命紀念園區，針對設籍在新北市已做寵物登記的寵物及領有飼養寵物認證卡飼主，讓毛爸媽親自將寵物骨灰植存回歸大地。

動保處表示，這11個毛寶貝家庭，毛爸媽們透過現場靜默追思，在庭院旁的樹葬區繫上思念毛寶貝的黃色絲帶，並把對寵物思念的話語寫在祈願小卡上，繫在樹上追憶心愛的寵物，以緬懷的方式讓毛寶貝回歸大地。只要設籍新北市，有寵物晶片登記及領有飼養寵物認證卡飼主，可向動保處申請寵物樹葬服務（報名專線：02-2959-6353分機232徐先生，或前往各動物之家受理報名）。

動保處長陳淵泉表示，透過樹葬活動，強化飼主責任，當面臨寵物過世後，妥善安排後事，是對牠善盡終了責任。新北市政府也呼籲「支持認養不棄養，給牠一個溫暖的家」，並植入晶片寵物登記來成為家人的標幟，讓新北市成為友善動物城市。