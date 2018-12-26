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社會 社會焦點 保障人權

「9555」最強正宮駕Volvo撞老公　遭抓姦夫身分曝光

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圖文／鏡週刊

新北市土城區昨日下午發生車禍，37歲詹姓女子開著Volvo白色休旅車，硬是撞上蕭姓丈夫開的黑色BMW汽車，並追打從丈夫車上下來的女子，而二台車的車號後4碼都是9555，警方調查後才發現這是一起妻子疑似抓姦而發生的車禍，如今蕭男身分曝光，他竟是科技公司的高層主管，車上女子則是公司同事。

據了解，蕭男身為高級主管，每月收入相當可觀，家中有二台百萬跑車，車號末四碼都是9555，與詹女育有1女，詹女則在家裡打理家務，但妻子日前發覺丈夫形跡可疑，懷疑老公有不可告人的祕密。

而昨日下午，蕭男與女員工同逛大賣場，詹女與女兒同時去買東西，詹女發現老公身邊出現陌生女性，二人更有說有笑看似親密，詹女一時間理智斷線，決定尾隨在後。

蕭男開車離開後，詹女也開著休旅車尾隨，老公疑似發現老婆身影，想大迴轉甩掉妻子，但詹女也跟著大迴轉，更緊貼上丈夫的座車，休旅車直接騎上蕭男車頂，氣瘋了的詹女更追打從老公車上下來的女員工，小女兒則在旁目睹一切，除了誇張的車禍現場，又以相同車號最為人矚目。

但蕭男否認外遇，表示與女員工只是同事關係，因老婆愛吃醋怕被誤會才會離開，但詹女在馬路上隨意衝撞已嚴重影響交通秩序，訊後依公共危險罪嫌送辦。


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