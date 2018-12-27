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豬隊友被載停紅燈砸車遭2車6人圍毆　載人的酒駕送辦

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▲▼酒醉被機車載的林姓男子停等紅燈時，出言挑釁並砸毀轎車，遭車上6名青少年圍毆。（圖／記者趙永博翻攝）

▲酒醉被機車載的林姓男子停等紅燈時，出言挑釁並砸毀轎車，遭車上6名青少年圍毆，最後被警方壓制在地。（圖／記者趙永博翻攝）

記者趙永博／新北報導

警方26日晚間9時許接獲報案，報案人表示新北市中和區莒光路133號前有人打架，隨即派出30人快打部隊到場支援。警方到場後，發現醉醺醺的29歲林姓男子與另外6名男子互毆，還有一名張姓友人在旁勸架，立即喝斥所有人停止，上前壓制參與打架的男子，最後將現場8男2女通通帶回派出所偵訊。

警方調查，30歲的張姓男子27日晚間與林男參與友人聚餐後騎車返家，途中行經中和區莒光路一處便利商店前停等紅燈，遇上2輛馬自達轎車，坐在機車後座的林男帶著醉意出言挑釁，一開始轎車上的駕駛及乘客不以為意，直到林男持安全帽砸毀前面白色轎車的擋風玻璃，這才惹怒了2輛車上的乘客及駕駛。

▲▼酒醉被機車載的林姓男子停等紅燈時，出言挑釁並砸毀轎車，遭車上6名青少年圍毆。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼打人的青少年被警方喝令蹲在地上，最後通通被帶回派出所偵訊。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼酒醉被機車載的林姓男子停等紅燈時，出言挑釁並砸毀轎車，遭車上6名青少年圍毆。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼酒醉被機車載的林姓男子停等紅燈時，出言挑釁並砸毀轎車，遭車上6名青少年圍毆。（圖／記者趙永博翻攝）

白色轎車上4男1女及後方黑色轎車上2男1女通通下車，準備要找林男算帳，林男卻仍不斷叫囂，雙方便打了起來。轎車上19歲蕭姓男子持三節式甩棍、19歲的黃姓男子持鋁棒毆打林男，其餘4名男子等則是徒手毆打林男，2名女性乘客則在一旁觀看。機車駕駛張男曾試圖勸阻，但張男拉不住身材壯碩的林男，只好在一旁勸架。

警方到場後，立即壓制打架的林男等7人，並將現場所有人帶回派出所偵訊。林男遭轎車上的6人毆傷，頭手腳有多處瘀傷及擦挫傷，警方將他送往鄰近的雙和醫院急救，所幸治療後並無大礙，最後也被警方帶回派出所偵訊。

警方在場對機車及轎車的3位駕駛人進行酒測，意外發現機車騎士張男酒測值嚴重超標，竟高達1.25毫克，訊後依公共危險罪將張男送辦，機車則由家屬代為領回；其餘參與打架的機車乘客林男及蕭男與5位男性友人，警方訊後則依傷害罪，將7人送辦；林男因為持安全帽砸毀轎車，警方訊後一併依毀損罪送辦。

▲▼酒醉被機車載的林姓男子停等紅燈時，出言挑釁並砸毀轎車，遭車上6名青少年圍毆。（圖／記者趙永博翻攝）

▲優勢警力壓制參與打架的男子。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼酒醉被機車載的林姓男子停等紅燈時，出言挑釁並砸毀轎車，遭車上6名青少年圍毆。（圖／記者趙永博翻攝）

▲林姓男子持安全帽砸毀白色轎車擋風玻璃。（圖／記者趙永博攝）

▲▼酒醉被機車載的林姓男子停等紅燈時，出言挑釁並砸毀轎車，遭車上6名青少年圍毆。（圖／記者趙永博翻攝）

▲現場還停放一部警用機車。（圖／記者趙永博攝）

▲▼酒醉被機車載的林姓男子停等紅燈時，出言挑釁並砸毀轎車，遭車上6名青少年圍毆。（圖／記者趙永博翻攝）

▲案發現場地上留有血跡。（圖／記者趙永博攝）

▲▼被打的林男友人，到派出所關心林男傷勢。（圖／記者趙永博攝）

▲被打的林男友人，事後到派出所關心林男傷勢。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：酒醉,中和,莒光路,打架,快打部隊,機車,轎車

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