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富商自爆「30年外遇3次」求離婚　妄踢開糟糠妻法官打臉

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▲▼結婚證,離婚證。（圖／CFP）

▲富商為了想跟妻子離婚，自爆30年有3名外遇對象。（圖／CFP）

突發中心／新北報導

新北市一名蕭姓公司老闆為了想跟結髮30多年的妻子離婚，竟然在法院上主動承認已經出軌3次，每次通常維持5年左右，與妻子婚姻已名存實亡；但蕭妻還提出一張丈夫在辦公室抱著新歡的照片，認為是丈夫只是一時受外遇對象迷惑，願意等他回心轉意的一天；新北地院認為是破壞婚姻責任在於蕭男，判蕭男敗訴不得離婚，全案仍可上訴。

判決指出，蕭男與妻子在民國77年結婚，共同育有兩名子女均已成年，但蕭男認為因為婚後因家務分擔意見不一、生活理念不合、夫妻溝通不良及家族不睦等問題，與妻子經常起爭執，自己事業有難時，妻子不願協助還避不見面，他一氣之下才會搬離家中，20幾年前就常遭到妻子鎖在家門外，久而久之蕭男懷恨在心就不在家了。

蕭男還在法院上說：「我有多位外遇對象，20年前一次，10幾年前一次，10年前一次，每位通常維持5 年左右！」強調婚姻已經生成無法回復的破裂，難有維持婚姻的理由存在，要求依照民法規定訴請離婚。

蕭妻卻反駁，丈夫最近又外遇上一名林女，更常帶到公司的辦公室，並附上一張丈夫與外遇對象的親密照片，認為自己後克勤克儉拉拔兩名小孩長大成人，近期更是協力兒女完成婚姻大事；先前自己曾經為了兒女原諒丈夫，如今在陪伴其打拼30年事業有成後，將自己一腳踢開，「棄糟糠之妻於不顧，實天理難容」，希望丈夫能夠回心轉意。

新北地院認為，雖然蕭男已經喪失維持婚姻的意願，但妻子表明仍院維繫婚姻，且對丈夫仍有關心，蕭男也沒辦法證明妻子破壞情感導致雙方無法繼續相處的具體事實，因此無法由蕭男主觀意識認為婚姻難以維持，且反觀蕭男數度外遇，破壞婚姻的責任較大，判蕭男不得離婚，全案仍可上訴。

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關鍵字：離婚,新北,富商,外遇

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