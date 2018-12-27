華為今年風波頻傳　董座發新年致詞：不公平把我們逼向世界第一

▲華為輪值董事長郭平27日發表新年致詞。（圖／翻攝自CFP、華為官網）

大陸中心／綜合報導

大陸電信業巨擘華為公司今年風波不斷，除了多國禁用華為設備後，財務長孟晚舟也因涉嫌違反美國對伊朗制裁，在加拿大轉機時被捕，是否會被引渡至美國受審備受外界關注。華為輪值董事長郭平今（27）日發布新年致詞表示，「不公平事件把我們逼向世界第一」，並指公司今年預計實現銷售收入1085億美元，同比增長21%。

綜合陸媒報導，華為輪值董事長郭平今天發表2019年新年致詞，除了簡單總結華為目前在全球的成就及發展外，亦強調自身對法律的遵從。郭平表示，「走向全球化就是法治化，法律遵從與全球合規是我們在全世界生存、服務、貢獻最重要的基礎」。

▲華為財務長孟晚舟12月初在溫哥華遭逮。（圖／路透社／CFP）

他也稱，「我們要從公司政策、制度、組織、流程、文化、培訓與宣傳等方方面面，將合規落實到所有業務活動中，融入到每一位員工的思想意識與行為習慣。」對於華為今年風波不斷，郭平則說，「我們會越挫越勇，相反是這些極端不公平事件，把我們逼向了世界第一；『沉舟側畔千帆過，乘風破浪會有時，任何艱難困苦，休想阻擋我們前進的步伐。』」

對於華為今年的表現，郭平透露，華為與全球領先運營商簽定了26個5G商用合約，1萬多個5G基站已發往世界各地；全球160多個城市、世界500強企業中的211家，選擇華為作為其數字化轉型的伙伴；智能手機出貨量超過2億台，PC業務和IoT智能家居生態也取得突破。他也指公司今年預計實現銷售收入1085億美元，年增21%。

面對間諜晶片的質疑，郭平則說，「我們的產品和解決方案已經贏得全球170多個國家客戶的信賴，一直保持著很好的網絡安全記錄，華為過去沒有、未來也不會成為網絡安全的威脅。」