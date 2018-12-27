一小瓶賣1225元…你敢下標　賣家就去谷關裝空氣

▲谷關空氣正夯，一名蝦皮賣家跟風賣起了瓶裝空氣，標榜下標後就去谷關裝空氣。（圖／翻攝自蝦皮購物）

生活中心／台北報導

新任台中市長盧秀燕25日就職時，特地準備了1萬瓶「谷關空氣瓶」當成小禮物分送給民眾，後續引發了「空氣風」，現在更有人在拍賣平台上賣起了空氣，而且出價1225元並不便宜，但賣家說「你下標我就去谷關裝空氣給你，錄影為證，並把收入捐給台中偏鄉。」

谷關空氣爆紅，一位蝦皮賣家腦筋動得快賣起了瓶裝空氣，並以「谷關空氣：20181225一起見證不再有紫爆的台中」為商品名上架販售，但賣的卻不是盧秀燕發送的正版空氣瓶，而是標榜「和市長那個同樣產地的」，賣家也特別在商品內容中寫到，「在2018.12.25這一天，我們因重視空氣品質，為台中迎來一片藍天。人民與政府在同一陣線，也肩負相同責任，讓我們共同來見證。」

只是這一小瓶空氣就要1225元，價格並不便宜，但該名賣家提到「很抱歉，我們必須堅守台中價值。而且待個四年你就會發現乾淨的空氣如此珍貴，到時候可能9487都買不到。」，他還「拍肺臟」保證空氣含量絕對純，因為只要有人敢下標，他就親自到谷關裝空氣，並且錄影為證，而所得將捐予公益，「本商品（如果有）收入將回饋台中市和平區慈善機構，挹注長照或偏鄉教育。」

此外，如果只是想買個fu，賣家說也有提供台中價值含量低於1%的「谷關風味」空氣，而除了賣谷關空氣，他還有賣后里空氣，不過對於這樣的商品，或許有人認為是在開玩笑，但他堅稱「反空汙的政策是認真的，我也是認真的如果政策被看成一個玩笑，那人民更要認真監督！」