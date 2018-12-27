　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一小瓶賣1225元…你敢下標　賣家就去谷關裝空氣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

蝦皮賣家賣谷關空氣（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲谷關空氣正夯，一名蝦皮賣家跟風賣起了瓶裝空氣，標榜下標後就去谷關裝空氣。（圖／翻攝自蝦皮購物）

生活中心／台北報導

新任台中市長盧秀燕25日就職時，特地準備了1萬瓶「谷關空氣瓶」當成小禮物分送給民眾，後續引發了「空氣風」，現在更有人在拍賣平台上賣起了空氣，而且出價1225元並不便宜，但賣家說「你下標我就去谷關裝空氣給你，錄影為證，並把收入捐給台中偏鄉。」

谷關空氣爆紅，一位蝦皮賣家腦筋動得快賣起了瓶裝空氣，並以「谷關空氣：20181225一起見證不再有紫爆的台中」為商品名上架販售，但賣的卻不是盧秀燕發送的正版空氣瓶，而是標榜「和市長那個同樣產地的」，賣家也特別在商品內容中寫到，「在2018.12.25這一天，我們因重視空氣品質，為台中迎來一片藍天。人民與政府在同一陣線，也肩負相同責任，讓我們共同來見證。」

只是這一小瓶空氣就要1225元，價格並不便宜，但該名賣家提到「很抱歉，我們必須堅守台中價值。而且待個四年你就會發現乾淨的空氣如此珍貴，到時候可能9487都買不到。」，他還「拍肺臟」保證空氣含量絕對純，因為只要有人敢下標，他就親自到谷關裝空氣，並且錄影為證，而所得將捐予公益，「本商品（如果有）收入將回饋台中市和平區慈善機構，挹注長照或偏鄉教育。」

此外，如果只是想買個fu，賣家說也有提供台中價值含量低於1%的「谷關風味」空氣，而除了賣谷關空氣，他還有賣后里空氣，不過對於這樣的商品，或許有人認為是在開玩笑，但他堅稱「反空汙的政策是認真的，我也是認真的如果政策被看成一個玩笑，那人民更要認真監督！」

ET快訊
閨蜜偷吃男友死不認！她翻「關鍵影片」證據：套套少1個
車借友載妹！事後發現「命案現場」想吐：內心陰影超大
隋棠產後6天跑趴超狂！「全身照」曝光網友看傻

關鍵字：谷關空氣,蝦皮,空汙,台中,盧秀燕,拍賣

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跟上盧秀燕！立法院也瘋玩「空氣」　蔡其昌收到一整罐

盧秀燕就職送「谷關空氣」網批垃圾　吳皇昇：可回收環保玻璃

影／參加盧秀燕就職收「谷關空氣瓶」　她傻眼求交換...網笑翻推薦2用法！

不要丟！谷關空氣瓶還能二次利用　童仲彥最環保建議「請到醫院驗尿」

影／「谷關空氣」成本一瓶30元！廠商曝製作過程　分批上山封蓋1萬次

冷氣團來想吃鍋！雞蛋也出「單顆包裝」　為食安把關

對面駕駛遠燈直射！騎士紅燈11秒快崩潰　「眼前永遠白茫茫」

都是越南人！新南向專班8名學生失聯　立委：應暫停申請

要求化3人+頂級妝品！準新娘「開價1600元」新秘聽傻　下秒再-400：算錯了

擁抱冬季積雪的狐狸們　「冒險、狡猾、迷人，有點頑皮」

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

寂寞沒人理的地方阿北... 柯P飆唱三曲台下忙敬酒

蔡依林x理科太太超深入對話！　回首心路歷程：我很想哭

北部人評價3樣中南部早餐　鹹豆漿直接淘汰：像嘔吐物

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如正視傷口：傷痛無法消失

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

冷氣團來想吃鍋！雞蛋也出「單顆包裝」　為食安把關

對面駕駛遠燈直射！騎士紅燈11秒快崩潰　「眼前永遠白茫茫」

都是越南人！新南向專班8名學生失聯　立委：應暫停申請

要求化3人+頂級妝品！準新娘「開價1600元」新秘聽傻　下秒再-400：算錯了

擁抱冬季積雪的狐狸們　「冒險、狡猾、迷人，有點頑皮」

影／醒吾新南向專案生實習被罵天天哭？校方批假消息一切合規定

一小瓶賣1225元…你敢下標　賣家就去谷關裝空氣

橡皮擦失蹤率100%！媽心累「放大絕」　過來人狂祭「防走丟繩」備戰

只是測試！空氣糟到爆手機響了　環署發布「不良警訊」

怕遭歐盟制裁！交部急修法放寬自貿港免稅「10％→100％」優惠

咦？那是啥？美萌貓「發現自己有耳朵」　站立照鏡子搔頭欣賞

斷開妞妞「新鬼嫂」上《玩很大》！　小鬼公開「躺肩依偎照」：太好了

蘇貞昌取代賴清德？　行政院：院長會在應該要離開的時候離開

擊退台灣團隊...拿下600億台北雙子星案　「神秘大亨」背景曝光

劉詩詩宣布懷孕首露面！　「5個月身材飄孕味」粉絲秒認出

廚魔在台首家餐廳落腳微風南山　Daimon‧犇廚魔2019/2/15開幕

改善風飛砂　饒慶鈴：關山鹿野流域是努力方向

王柏融明年第1年旅外　年薪馬上跳到第3高

焦慮自殘「咬到禿毛」　黑汪「庫洛」聽名歪頭：有新家？

HBL／欠缺Keyman強化團戰　南山強勢獨走

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

生活熱門新聞

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　..

史上最負能量路跑！加油標語嘴爆..

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺..

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

老公堅持看廟會遶境！她停車見亮..

5歲水瓶兒狂嘴母婚紗照！人妻崩..

男童春水堂尿尿！2妹「遞杯接液..

帕布最快今生成！北台11℃跨年..

新一波冷氣團報到！跨年元旦全台..

借車給朋友載妹！事後超噁心想吐

他搶最後1雙5折黑馬汀　開盒一..

台灣首見！千年紅檜木群驚喜曝光

帶炸物給媽吃！一件事大吵全被丟..

「請特休前10名」扣年終　網傻..

更多熱門

相關新聞

藍營三首長現身政院　賴清德傳授當市長秘訣

九合一大選就職後，甫就任的六都市長27日首次列席行政院會，據了解，行政院長賴清德會中開放「六都開講」，並在首長發言結束後指出，中央跟地方要一起合作，並強調中央建設不會分黨派，且政策是延續的，他會同意現任縣市長政策繼續執行，並現場傳授「當市長」秘訣，也就是大家的政見透過地方執行力跟中央政策，可以立於不敗之地。

貓奴爽秀整瓶「喵咪哈氣」網搶吸

列席行政院會　韓國瑜「卡通風」簽名簽超大

盧秀燕拚經濟　他備感壓力關臉書

空氣糟手機響　環署發布警訊測試

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

網友狂酸！《比悲傷》編劇解密15個「BUG」

小玉發禮物時間一到「0人到場」

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　真相笑瘋全網

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭暗殺、川普會失聰

美國偶遇迪麗熱巴！網傻眼：身材跟圖差太多

史上最負能量路跑！加油標語嘴爆跑者

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點秒遭打槍

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

老公堅持看廟會遶境！她停車見亮點暴怒

夫劈4女退選　正宮求償450萬只准65萬

蘇貞昌同意接任行政院長

毒販槍手埋伏森林　55秒槍殺4警

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」網開戰

隋棠老三Olie「正臉照」曝光！根本縮小版Max

更多

最夯影音

更多

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面