六都首長聚首政院！柯文哲全程不發一語　當沉默老人2小時

▲柯文哲出席行政院會，與賴清德寒暄。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

九合一大選就職後，甫就任的六都市長27日首次列席行政院會，據了解，院長賴清德會中開放「六都開講」，但台北市政府副發言人柯昱安轉述會中狀況，市長柯文哲全程不發一語，僅有和六都其妻首長握手寒暄，整個2小時的會議過程都沒有發言。

柯昱安表示，行政院會27日上午9點30分召開，根據轉述，柯文哲的說法是「完全沒有發言」，甚至在各自發言的階段時也沒有發言，只有簡單和侯友宜、盧秀燕、韓國瑜、黃偉哲等六都首長簡單握手寒暄。

柯昱安說，柯文哲坐在侯友宜旁邊，兩人也僅寒暄跟問候而已，沒有其他太多餘的互動；至於和韓國瑜碰面有沒有互動？柯昱安說，也僅是寒喧問候，沒有多說什麼。而柯韓會部分？他則說沒有談到這點。

另外，除了柯文哲，桃園市長鄭文燦在會議開始後，同樣也全程不發一語。

行政院發言人Kolas Yotaka會後轉述，侯友宜、盧秀燕、韓國瑜、黃偉哲會中都有發言，連任的柯文哲與鄭文燦則未表示意見；賴清德聽後則表示，中央跟地方要一起合作，並強調中央建設不會分黨派，且政策是延續的，他會同意現任縣市長政策繼續執行，並開門見山告訴市長們，以他自己擔任過市長的經驗，建議各地方建設搭中央政策的便車，大家的政見透過地方執行力跟中央政策，可以立於不敗之地。