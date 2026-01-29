台鐵耗資4.4億元復建平溪線　1/31提前復駛

▲台鐵平溪線提前至1/31復駛，交通部政務次長伍勝園前往視察。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

去年(114年)10月豪雨肆虐台鐵平溪線，導致路基流失、停駛迄今，台鐵耗資4.4億元災後復建，通車前主要工程已完工，交通部宣布，原訂農曆春節前通車將提前至1月31日復駛。

交通部次長伍勝園今（29）日前往視察台鐵平溪線災後復建工程進度，實地了解關鍵路段修復情形及通車前整備作業。第一線工程人員克服地形限制並趕工修復，在安全前提下，加速推動復駛相關作業，使原訂農曆年前搶通目標，提前至1月31日復駛。

伍勝園說明，平溪線於114年10月下旬因連續豪雨及基隆河水位暴漲，造成K2、K9等路段路基流失，且有7處邊坡需同步改善。台鐵公司投入約4.4億元辦理災後復建工程，內容包括上下邊坡穩定強化、軌道及電訊系統修復，以及車站服務設施改善，以提升整體行車安全及旅運品質。

另車站也進行廁所及服務設施改善，調整乘車動線，加強路線養護與軌道整修，並完成3公尺寬的產業道路設施，有助災後地方通行及救災使用。

伍勝園指出，目前K2及K9兩處重災路段的主要通車前工程已完成，包括增設排樁及擋土牆、路基回填，以及軌道與電訊系統復舊作業；另已完成9處邊坡改善工程及相關安全評估。台鐵也將於通車前完成全線軌道、號誌、電力及相關設施的聯合安全檢查與試運轉，確保復駛作業安全無虞。