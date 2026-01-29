　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吸金才被起訴！「絕對能源」虛幣借貸詐50億　負責人又遭拘提

▲▼絕對能源吸金案，總經理吳思漢。（圖／記者劉昌松攝）

▲絕對能源總經理吳思漢(圖)涉吸金2.7億元遭起訴，北檢又查出負責人邱志豪涉詐50億元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

絕對能源集團負責人邱志豪去年底才被起訴，涉嫌以販售特別股保證獲利的手法，吸金2.7億元，檢警調進一步追查發現，絕對能源本業是鼓吹投資人購買虛擬資產，交到DEFI借貸平台，由絕對能源幫忙媒合借貸，平均月息3%到7%，4年來近千人受騙超過50億元，台北地檢署29日依加重詐欺等罪發動搜索，並拘提邱志豪等9人到案。

絕對能源吸金詐騙案是北檢打詐預警中心接獲情資，發現集團負責人邱志豪與總經理吳思漢等人，涉嫌從2023年起，對外宣稱投資絕對能源系列公司的特別股，保證年利率25%、42%，且期滿滿可取回本金，但集團收到的投資款都拿去買房、還貸，或是挪做其他投資之用，邱志豪等17人已被起訴求處18年到6年不等刑期。

北檢主任檢察官周芳怡與檢察官林小刊，指揮調查局台北市調處、台北市警大安分局深入追查，發現絕對能源集團另外四處舉辦說明會，吸引民眾購買虛擬貨幣EGT、TBT，再遊說民眾簽訂智能合約，把虛擬資產放到集團創設的DEFI借貸平台，讓集團把虛幣拿去對外放款，民眾只需要當債主，坐等月收利息3%到7%。

專案小組估計，有近千人在2022年到2025年間誤信投資前景，受騙金額累計超過50億元，全案涉及《銀行法》非法吸金、《刑法》加重詐欺等罪，29日兵分9路搜索拘提邱志豪等9名被告到案，釐清全案詐騙規模。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「老江」店長領141萬年終　驚履歷量增2成
京星飲茶「吃到蟑螂屍體」　衛生局稽查揪2缺失
威力彩7.7億！銀行員集資砸5.6萬包牌
黃金存摺「1日過3關」衝天價　老手直喊：冷靜
洪榮宏傳與嫩妻鬧婚變、岳母輕生未遂　最新情況曝…認：很緊繃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新店男家門口宰殺小動物！他自曝是「果子狸」　還拿肉塊給警看

獨／17年熬出頭！「老江」店長領141萬年終曝心情　驚履歷量增2成

吸金才被起訴！「絕對能源」虛幣借貸詐50億　負責人又遭拘提

快訊／國1接基隆東岸高架3車連環撞　駕駛受困畫面曝…消防急救人

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案　一理由直接拒絕

寶石詐騙案女律師涉洩密　罪證不足判無罪！主嫌重判8年

2天前才防搶演練...歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓老闆娘！沒搶就跑了

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

高雄地院驚爆霸凌！女法官移送懲戒審理　再判賠書記官10萬

梁育誌更二審逃死　女大生母親1600字聲明：我無法認同

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

新店男家門口宰殺小動物！他自曝是「果子狸」　還拿肉塊給警看

獨／17年熬出頭！「老江」店長領141萬年終曝心情　驚履歷量增2成

吸金才被起訴！「絕對能源」虛幣借貸詐50億　負責人又遭拘提

快訊／國1接基隆東岸高架3車連環撞　駕駛受困畫面曝…消防急救人

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案　一理由直接拒絕

寶石詐騙案女律師涉洩密　罪證不足判無罪！主嫌重判8年

2天前才防搶演練...歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓老闆娘！沒搶就跑了

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

高雄地院驚爆霸凌！女法官移送懲戒審理　再判賠書記官10萬

梁育誌更二審逃死　女大生母親1600字聲明：我無法認同

賴清德的「脫中入北」已經成為笑話

新店男家門口宰殺小動物！他自曝是「果子狸」　還拿肉塊給警看

行政院會討論移工涉詐、土方去化　蘇俊賓籲前置作業須周延

旅外第一站選軟銀揭原因　徐若熙點名最想對決「最帥打者」柳田悠岐

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

網紅美食景點常踩雷？　5大旅遊陷阱「萌寵互動也上榜」

警查情色場所「扣保險套」惹議　疾管署發函檢警：請審酌防疫

以為打死了！泰男童遭阿嬤31歲小男友「棄屍深山」　奇蹟撿回一命

達美樂「披薩體驗營」寒假回歸　親子手作DIY每人399元

旅日新篇章！徐若熙正式披軟銀戰袍　希望3年後挑戰大聯盟

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

社會熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

砍殺女師前發4千字狂譙　割頸男嗆：人很多很好殺

洗錢大亨郭哲敏開庭爽看A片　律師當小弟幫拿手機

騎士離奇爆頭畫面曝　超車失控倒地慘遭大貨車輾斃

獨／女警反告女大生誣告定讞　正妹首回應

更多熱門

相關新聞

房仲吸金23億今起訴　裁定續押禁見

房仲吸金23億今起訴　裁定續押禁見

台中地檢署偵辦一起重大非法吸金案，西屯區房仲業者葉男，涉嫌以高額報酬為誘餌，5年內向親友及大眾吸金高達23億827萬餘元，導致41名被害人損失慘重。台中地檢署今日偵結，依違反《銀行法》、詐欺、背信及偽造有價證券等多項罪名將葉男起訴。全案今日移審台中地方法院，法官審理後裁定葉男接續羈押禁見。

房仲大亨連親姊都坑殺　逃泰國才驚知弟是吸血鬼

房仲大亨連親姊都坑殺　逃泰國才驚知弟是吸血鬼

即／瞎掰年息72%！台中房仲大亨騙23億…檢怒求重刑

即／瞎掰年息72%！台中房仲大亨騙23億…檢怒求重刑

竹科工程師遭詐1644萬　5車手下場曝

竹科工程師遭詐1644萬　5車手下場曝

即／聖石金業公關長海削千萬　刑事局移送北檢

即／聖石金業公關長海削千萬　刑事局移送北檢

關鍵字：

絕對能源吸金特別股銀行法虛擬資產借貸吸金詐欺

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面