吸金才被起訴！「絕對能源」虛幣借貸詐50億　負責人又遭拘提

▲絕對能源總經理吳思漢(圖)涉吸金2.7億元遭起訴，北檢又查出負責人邱志豪涉詐50億元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

絕對能源集團負責人邱志豪去年底才被起訴，涉嫌以販售特別股保證獲利的手法，吸金2.7億元，檢警調進一步追查發現，絕對能源本業是鼓吹投資人購買虛擬資產，交到DEFI借貸平台，由絕對能源幫忙媒合借貸，平均月息3%到7%，4年來近千人受騙超過50億元，台北地檢署29日依加重詐欺等罪發動搜索，並拘提邱志豪等9人到案。

絕對能源吸金詐騙案是北檢打詐預警中心接獲情資，發現集團負責人邱志豪與總經理吳思漢等人，涉嫌從2023年起，對外宣稱投資絕對能源系列公司的特別股，保證年利率25%、42%，且期滿滿可取回本金，但集團收到的投資款都拿去買房、還貸，或是挪做其他投資之用，邱志豪等17人已被起訴求處18年到6年不等刑期。

北檢主任檢察官周芳怡與檢察官林小刊，指揮調查局台北市調處、台北市警大安分局深入追查，發現絕對能源集團另外四處舉辦說明會，吸引民眾購買虛擬貨幣EGT、TBT，再遊說民眾簽訂智能合約，把虛擬資產放到集團創設的DEFI借貸平台，讓集團把虛幣拿去對外放款，民眾只需要當債主，坐等月收利息3%到7%。

專案小組估計，有近千人在2022年到2025年間誤信投資前景，受騙金額累計超過50億元，全案涉及《銀行法》非法吸金、《刑法》加重詐欺等罪，29日兵分9路搜索拘提邱志豪等9名被告到案，釐清全案詐騙規模。