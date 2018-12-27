觀宏專案落跑越南客有3人出境　抓到3個還有145人失聯

記者張君豪／台北報導

日前越南「觀宏專案」旅客首批152人免簽來台觀光，卻發生其中151人集體脫逃重大出包事件，內政部當天責成移民署、警政署成立聯合查緝專案，全力動員加強查緝脫團越南在台旅客行蹤，移民署並已於26日查獲3名脫團旅客，目前投入北中南區及國境4個外勤大隊、約700多名外勤幹員全力偵辦中。

▲移民署出動所有外勤隊幹員，昨天在彰化、新竹等地逮捕3名越南籍脫團成員。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署表示，目前移民署外勤隊與警方過濾這些脫團越客離開飯店接應車輛的監視器畫面，利用以車追人、擴大蒐情及深入查察可疑處所等方式，強力執行本次查緝掃蕩專案。

▲移民署出動所有外勤隊幹員，昨天在彰化、新竹等地逮捕3名越南籍脫團成員。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署外勤對經清查152名脫團越南旅客中，目前有1人未失聯，另有3人已自行出境，餘148人失聯在台對象中，經移民署全力追緝，昨天26日移民署外勤隊幹員分別在嘉義縣、彰化縣、新竹縣等地，查獲3名越南籍脫團旅客在案。

為續追查其餘脫團旅客，並查出協助載運、容留或安排工作之集團共犯，移民署各區大隊各專勤隊持續就犯案手法、已知之涉嫌人、車及地區等事證，全力全面深入查法，務求及時遏止此一不法手段。針對3名已查獲之脫團旅客，移民署已依違反人口販運防制法、入出國及移民法及就業服務法調查中，目前移民署已將本案報請高雄地檢署指揮偵辦。

▲移民署出動所有外勤隊幹員，昨天在彰化、新竹等地逮捕3名越南籍脫團成員。（圖／記者張君豪翻攝）

另一方面，移民署也透過派駐越南移民秘書官，通知越南出入境管理局，越南官方也展開調查，該署亦密切與越方同步合作，務求從源頭端及接應端深入調查本案。台灣政府為了推動南向觀光人潮，推動觀宏專案，觀宏專案僅受理有台灣旅行社接待之團體旅客，針對本次發生集體脫團缺失，內政部將持續配合交通部觀光局、外交部，針對專案配套措施進行通盤檢討。