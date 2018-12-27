快訊／越南團152人來台全跑光光　移民署逮3人偵訊

▲觀宏專案來台的越南籍脫逃旅客，移民署民署於26日查獲3名脫團旅客。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

突發中心／台北報導

越南旅遊團爆發史上最多人人境台灣後脫團落跑，有旅行社通報所接待的4團越南團153人中，152人全數逃逸，最後僅剩下領隊1人，消息曝光後，由移民署專案小組會同警方全力追查。移民署於26日分別在新竹、嘉義及彰化地區各查獲1人，目前已將3人帶回偵訊並安置已逮到3人偵訊。

移民署表示，為遏止此次外國人利用觀宏專案集體式脫團非法來台，從事不法活動等目的，已全力動員所轄4外勤大隊，利用以車追人、擴大蒐情及深入查察可疑處所等手段，經清查152名脫團越南旅客中，1人未失聯，另有3人自行出境，其餘148人失聯在台對象中，已於26日分別在嘉義縣、彰化縣、新竹縣等地，循線查獲3名越南籍脫團旅客在案。

移民署表示，針對3名已查獲的脫團旅客，已依違反人口販運防制法、入出國及移民法及就業服務法調查中，將報請高雄地檢署指揮偵辦。

▲圖為團員聚集在飯店門口畫面。

台北市旅行商業同業公會顧問許高慶先前表示，此次153人均搭乘越捷航空入境，包括12月21日1團23人入境、12月23日3團共130人入境，其中第一團一出機場就被其他人接走，台灣導遊也無法阻擋，而之後3團於23日入境後，於24日凌晨自飯店落跑128人，最後4團總計落跑152人，其中包括3位領隊也落跑，最後僅剩下一名領隊。

然而從飯店監視器畫面可見，這些團員們大約晚間6時許進入飯店，休息1小時後隨即換裝離開。目前移民署、警政署聯合查緝專案，正全力查緝其他名越南籍旅客。