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自作孽不可活！《人民日報》酸越客脫隊：民進黨拒財神

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▲越南團152人來台跑光光。圖為團員聚集在飯店門口畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲越南團152人來台跑光光。圖為團員聚集在飯店門口畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者馬叔安／台北報導

《人民日報》海外版27日評論日前152名越南遊客在台灣脫隊的事件，直言民進黨當局「自作孽不可活」，限制陸客來台，又強推「新南向」政策的行為，形同將財神爺拒之門外。文章強調，陸客的湧入給台灣的旅遊業帶來的黃金8年，如今台當局裝聾作啞，搞出問題，「民進黨的邏輯真是奇哉怪也」。

▲▼越南旅遊團團員落跑案，台灣接地旅行社取得越南主辦旅行社的團員電子機票資料。顯示來回機位都有。 （圖／觀光局光供）

▲越南旅遊團團員落跑案，台灣接地旅行社取得越南主辦旅行社的團員電子機票資料。顯示來回機位都有。 （圖／觀光局光供）

文章指出，台灣當局砸錢到東南亞推廣旅遊、給予優惠的同時，雖然爭取到了一些東南亞遊客，但是「強扭的瓜不甜」，這次脫隊事件之所以能逞，只因台當局大開方便之門，對東南亞旅客審查不夠嚴。

文章寫道，民進黨上台後因為不承認「九二共識」，陸客數量下跌，民進黨雖然端出「新南向」政策，但是東南亞遊客在數量和消費力上都不如陸客，「不論台當局怎麼誇大『新南向』成效，也無法掩蓋島內旅游業每年損失600多億元新台幣的事實」，也給了不法分子可乘之機。

▲▼觀宏來台專案的越南籍脫逃旅客，移民署民署於26日查獲3名脫團旅客。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲觀宏來台專案的越南籍脫逃旅客，移民署民署於26日查獲3名脫團旅客。（圖／記者吳奕靖翻攝）

文章表示，台灣在對東南亞遊客敞開懷抱的同時，近年來陸客入台的限制與手續卻都變多，「將優質『財神爺』拒之門外，卻去爭取收益低、風險高的客人，民進黨的邏輯，真是奇哉怪也！」

文末強調，大陸是台灣最大最好的市場，民進黨當局「為了維護『台獨』神主牌，為了證明自己『逢中必反』沒錯，為了向民眾忽悠『沒大陸也能活』，強推所謂的『新南向』，是典型的緣木求魚和自殘自傷」。台當局自作自受也就罷了，「可憐台灣各行各業和普羅民眾，都成了苦主。」

►►《人民日報》海外版原文連結

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關鍵字：越南,新南向,觀宏專案,陸客

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