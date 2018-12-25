直播主吃辣椒泡麵拚人氣　屁股辣辣der「痔瘡發作」！網傻眼曝暗黑真相

▲小鄭為了吸睛嘗試辣椒水泡麵。（圖／翻攝自看看新聞）

大陸中心／綜合報導

直播主小鄭為了增加人氣，竟然煮了「辣椒水泡麵」做吃播，過程喝了很多水，沒多久就感覺肚子、嘴唇不太舒服，去一趟廁所簡直「火辣辣」，隔天還血便痔瘡復發。報導曝光後，網友揭穿「吃播暗黑真相」，「人家那是買染料吃的，誰和你真吃辣椒」、「真是個老實人」。

小鄭表示，當時覺得直播吃辣椒水泡麵的效果應該會很不錯，所以硬著頭皮吃，過程灌很多水，就算身體不舒服還是全程撐完。事後他去一趟廁所，當下已經很火辣辣，隔天還上出血便，只好去醫院檢查，發現是痔瘡復發。

▲結果得痔瘡。（圖／翻攝自看看新聞）

醫生表示，小鄭飲食習慣不好，過量食用辛辣刺激性食物，加上長時間坐著不動、導致腹部血流速度變慢，都會增加罹患痔瘡等肛腸疾病，不建議民眾常吃火鍋，需要適當補充粗糧。

看完報導，網友笑說，「我以為這些吃播的都是超人，原來也是凡人」、「你再吃一次，我給你刷火箭」、「對不起，請問直接笑還是...」、「直播割痔瘡肯定人氣蹭蹭蹭的長」，還有人從購物網站截圖一個商品，描述寫道「火鍋紅油調料，只紅不辣」，「真是個老實人」、「人家那是買染料吃的，誰和你真吃辣椒」。

▲網友推薦「染料」給小鄭。（圖／翻攝自看看新聞微博）