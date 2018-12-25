韓國瑜想開放陸資買高雄房　Sway點破：「有房的又老又窮」等於自殺

▲高雄市長韓國瑜拋出「開放陸資買房」議題，引發熱議。圖為高雄市區景色。（資料照／記者季相儒攝）



生活中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜近日接受媒體專訪時提到，將會爭取逐步放寬陸資投資高雄條件，使陸資得以購買高雄房地產，引來網友熱議。房市專家Sway在臉書上PO文表示，「全世界都在阻擋陸資炒房，引陸資是飲鴆止渴的自殺行為，人人皆知，就你這蠢蛋不知？」

房市專家Sway今（25日）在臉書上表示，陸資來企業、房地產業都有人埋單，但「台灣人有爽到嗎？人家吃肉我們只能喝湯，而且還排擠其他國，不讓別人也喝到湯。」Sway指出，就算房屋自有率八成，房價漲後有產階級開心，但賣了賺錢後要住在哪？且萬一房價被炒上去，「你賺的錢只等於別人的踏腳石，而你成了絕子絕孫的幫兇。」

文中指出，「你爸有錢幫你出頭款，因為你爸在房地產賺到了錢。可是房價變得那麼高，你付得起房貸？」Sway警告，就算付得出房貸，也不敢生也無力養，變成「有房的又老又窮，窮得只剩下房子，沒有錢消費，錢都要拿來付房貸。」

Sway又說，當房價上漲後，商家店租成本也會成為天價，「你買一杯珍奶，店家有八成營收都要來支付天價租金」、「一杯要變成一百，你願意？以後在街頭買杯50元的塑化劑珍奶，不喝珍奶也只好請吃生長激素或病死雞排？」Sway最後在文末提到韓國瑜的「城市稅」議題，認為「你要人家來投資，還要人家來一次付你一百元，有這種人願意來嗎？如果我是外國人，只會覺得你在羞辱我。」

根據《工商日報》的專訪內容，韓國瑜提到，有關放寬陸資投資房地產一事，會利用列席行政院會的管道作反應，並且多瞭解高雄市民的多數民意為何，讓大家知道開放後的好處為何，當接受度越來越高後，才會逐步擴大開放。

對此，網友則大多抱持不同意見。反對者認為，開放陸資是「想要把房炒得更高」、「年輕人都買不起了，還在炒」、「房價還不夠高喔，高雄薪資很高吼」。

根據內政部營建署今年9月公布的數據，全台低度使用（用電）住宅數為86萬4835宅，空屋率10.12％，而高雄市和新北市是全台唯二空屋宅數突破10萬宅的縣市，其中高雄市低度使用住宅佔比為10.53％。

至於台灣是否能靠開放陸資置？內政部表示，目前早有訂定「大陸地區人民在台灣取得設定或移轉不動產物權許可辦法」，限制陸資美人限購1戶供自住用的不動產，並設有合理條件限制。內政部地政司統計，自2002年開放陸資取得不動產以來，截至今年第二季累計戶數僅463戶，其中2018上半年僅成交36戶，陸資購買不動產相對稀少。

▼房市專家Sway批評，開放陸資買房是「飲鴆止渴的自殺行為」。（圖／翻攝Sway房市觀測站臉書）

