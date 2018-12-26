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社會 社會焦點 保障人權

影／沈睡千年終喚醒！搭直昇機還要地上爬5天　百顆紅檜巨木群現形

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記者王兆麟／台東報導

台東林區管理處近日完成10年1次的的「全國資源樣區複查」，由知本工作站深山特遣隊深入中央山脈南南段進行為期11天的深山巡護，於大浦山附近，首度發現上百株原始珍貴紅檜巨木群，其中最大胸徑達4.8公尺，樹圍15公尺約10人環抱，令人相當振奮。

▲深山特遣隊於大浦山附近，發現多達上百株的紅檜巨木群。（圖／台東林管處提供，下同）

深山特遣隊於大浦山附近，發現多達上百株的紅檜巨木群。（圖／台東林管處提供，下同）

▲深山特遣隊於大浦山附近，發現多達上百株的紅檜巨木群。（圖／台東林管處提供，下同）

上百株原始珍貴紅檜巨木群，其中最大胸徑達4.8公尺樹圍15公尺，約10人環抱。

這次知本工作站派遣熟悉資源調查工作同仁與高山協作員計13員之團隊，深入台東事業區20-25林班及延平事業區37-38林班進行11天之紅檜、台灣杉等貴重木群棲地調查及系統樣區複查，全程以影片記錄林業第一線人員執行調查工作及山區涉溪、開路、攀爬和吊掛等實況，要讓民眾了解林業現場的艱辛與真實面。

▲深山特遣隊於大浦山附近，發現多達上百株的紅檜巨木群。（圖／台東林管處提供，下同）

高聳參天的千年紅檜。

技士吳太欽說，由於特遣隊走的是座標，所以路程要比座標距離長的多，這段路不是想像中的好走，有可能遇到崩壁，也有可能遇到巨大倒木或沼澤，一路上十分艱辛，明明就要到了，沒想到眼前竟是峭壁，怎麼辦呢？只有遵照前輩的經驗「走下去，跟上來」。

技佐吳豪偉表示，第一次參加特遣隊，小鬼湖是一直以來嚮往的地方，這的微氣候很特殊，是研究植物的聖誕節地，尤其是蕨類。

▲深山特遣隊於大浦山附近，發現多達上百株的紅檜巨木群。（圖／台東林管處提供，下同）

研究蕨類的聖地：小鬼湖。

本次於大浦山附近，發現多達上百株的紅檜巨木群，是先空運後再步行5天才到達的地方，特遣隊領隊技正李國維興奮的說，紅檜巨木群最大的一株樹圍約15公尺，需要10人才能環抱。

▲深山特遣隊於大浦山附近，發現多達上百株的紅檜巨木群。（圖／台東林管處提供，下同）

紅鬼湖美景。

李國維說，當地極度自然且無路可通，今年知本工作站轄區盜木案件為0，山老鼠就算用直昇機也不可能將這批紅檜砍下山。

特遣隊11天行程深入中央山脈核心區，穿梭於崎嶇山區、夜間低溫難以成眠，在在考驗隊員的意志力及應變能力，但憑藉著良好的默契及相互扶持的精神，終使任務圓滿完成，並順利記錄下全程的工作實境及森林美景。

探勘影片網址：https://youtu.be/VZftIzBfIxk

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關鍵字：直升機,千年.紅檜,巨木群,露面,知本,工作站,特遣隊,小鬼湖

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