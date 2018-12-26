桃園親子館內成立「加力力輕食吧」　協助青少年拓展職能

▲協助青少年拓展職能，桃園親子館內成立「加力力輕食吧」。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助弱勢青少年能夠培養一技之長，強化家庭和社會安定，桃園市政府社會局26日於桃園區三民公園內的桃園親子館，成立少年培力就業工坊-「加力力輕食吧」，由2名已接受過烘培、輕食培訓的青少年，展現其在餐飲培訓期間的成果，籲請大家ㄧ同來支持這項少年培力就業計畫。

社會局表示，「加力力」代表著三個力量，第一個是政府的支持，第二個是桃園少年之家、非營利組織、結合社會以及企業的力量，第三個是培養與輔導非行少年，使其擁有自食其力的力量，這三股力量結合而成「加力力輕食吧」，形成一個培養非行少年職能的空間。

▲▼協助青少年拓展職能，桃園親子館內成立「加力力輕食吧」。（圖／社會局提供）

而「加力力」同時也是以色列北部的一個地區，在聖經中記載此地設有一處「逃城」，「逃城」給曾犯過錯、被傷害過的人的空間，讓其中的人有改過的機會，而「加力力輕食館」就是一個這樣的空間。

社會局兒童及少年福利科林燕婷科長指出，該局有感於弱勢青少年在社區中就業機會不易，挹注了輕食吧裡的設施設備及實習訓練經費，委託桃園市少年之家，提供服務中的青少年一個餐飲就業的培訓平台，期望能培力至少10位具有烘培、餐飲或經營管理能力的青少年，並從「做中學」達到理想運作模式，讓青少年從職場中建立自信心，由實做經驗培養未來就業能力，進而提升在社區中服務社會的能量。