「大溪半子」陳嘉聰接任區長　廣受地方肯定

▲陳嘉聰（中）接任大溪區長典禮中，卸任區長黃睿松致贈「一統市政」鮮果，感謝鄭文燦推動大溪建設。（圖／桃園市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦針對12區長進行大幅異動，並於25日完成新任區長就職；其中，原任市府秘書處副處長陳嘉聰，服務公職32年，為人處事熱忱，長年廣結各方善緣，此次調任大溪區區長，深受地方肯定。陳嘉聰表示，他是大溪半子，長年居住大溪、對大溪有深厚感情，將以人和加速地方政通。

陳嘉聰表示，服務公職32年，公職生涯第一站獲派到三重市服務，因妻子是大溪人而調回桃園工作，此次爭取由市府回大溪服務，感謝市長鄭文燦的派任，讓他回到熟悉的大溪服務地方。就職典禮中，市府秘書處長顏子傑與許多同仁、地方人士都到場觀禮，展現陳嘉聰的好人緣。

▲陳嘉聰宣誓就任大溪區長。▼陳嘉聰調任大溪區區長，深受地方肯定。（圖／桃園市政府提供）



鄭文燦在出席大溪區公所新任區長交接就職典禮時指出，新任大溪區長陳嘉聰在市府服務30多年期間，從基層一路做到民政局副局長，升格直轄市後，轉任秘書處副處長，已是11職等的高階文官，仍主動爭取回到故鄉大溪服務，並表示將是一輩子的光榮。

鄭文燦說，未來大溪仍有許多重大計畫及基礎建設需要完成，相信陳嘉聰一定可以將市府及大溪鄉親的期待做到最好。鄭文燦也特別感謝卸任大溪區長黃睿松在任內對大溪的貢獻，未來市府會像過去四年一樣，將大溪建設當作重點推動項目。