七股鹽山全台最靓「福鹿」　登上幸福之路！

▲七股鹽山打造進擊的「幸福萌鹿」，佇立於鹽山頂的福鹿承載大家對來年更上層樓的殷切想望，邀請「全家大小一起到七股鹽山走春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

喜迎2019年，七股鹽山繼深受歡迎的好運企鵝後，再次打造進擊的「幸福萌鹿」，佇立於鹽山頂的福鹿承載大家對來年更上層樓的殷切想望，邀請「全家大小一起到七股鹽山走春，健康、愛情、學業、財帛、運勢通通鹿來Lu好！

七股鹽山致力推展觀光，每年皆設計一座巨型裝置藝術置於鹽山上，從2015年的白色招財貓、2016年愛神、2017年貓頭鷹、2018年的好運企鵝，都吸引大批觀光客前來拍照打卡，甚至還有網友已蒐集成獨創的系列年度創作。

網友引領而望，台鹽則呼應七股鹽山的全客群特性，特別趕在過年前讓高達6.3公尺、寬5.5公尺的幸福萌鹿，以最靓的造型搶先曝光。12月26日亮相記者會，台鹽副總經理蘇詒良，邀請交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長洪肇昌、台江國家公園管理處解說教育課課長林文敏、台南市政府觀光旅遊局行銷科科長丁玲琍、七股區公所課長黃國安、皇尚文創公司執行長劉彥名、台南市私立示範幼兒園園長蘇靖媛，及京麟立體雕塑企業社董事長王松冠老師一同為福鹿揭幕。台南市私立示範幼兒園活力四射的唱跳表演，也贏得滿堂彩！

蘇詒良副總經理表示七股鹽山向來是最受國人歡迎的旅遊景點之一，攀爬鹽山看福鹿不僅享受鹽山帶來淨化能量，同時也祝福登上鹽山幸福之路的遊客，能夠「鹿來LU趁錢」、「鹿來LU好運」、「鹿來LU愛你」、「鹿來LU勇健」、「鹿來LU gau讀冊」、歡迎大家迎新春到鹽山看鹿，喜迎2019展露（鹿）頭角，更加幸福美好！

七股鹽山福鹿裝置藝術展26日起開幕，特別引進小型摩天輪、魔幻飛車、旋轉木馬等有趣的兒童歡樂設施之外，園區內也規劃系列活動，其中「山中尋鹿一路發」讓遊客尋找躲藏園區中鹿的人形立牌，即可享獨家優惠，並設置小鹿專屬販售區、福鹿數字油畫、福鹿望遠鏡等獨家DIY，並於近日推出獨家限量版福「鹿」磁鐵、小鹿限量許願牌等週邊商品！

此外，為迎接跨年、元旦假期，七股鹽山將不定期舉辦系列活動吸引參觀人潮。七股鹽山可望成為2019邁向幸福之路必去的打卡景點。希望將可帶給每位遊客寓教於樂的愉快體驗。